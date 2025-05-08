遭指刪預算 林思銘：客委會預算比去年多2億元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北8日電）客委會發文指國民黨客家立委支持刪減、凍結客委會預算。國民黨立委林思銘今天表示，客委會今年預算較去年增加新台幣2.32億元，客委會主委古秀妃也公開承認。古秀妃如果想自降格調當綠營側翼網軍，辭職下台才真的適才適所。

客委會7日在臉書粉絲團發文指出，國民黨立委林思銘、徐欣瑩、邱鎮軍等桃竹苗地區客籍委員，未於公開場合為客家預算發聲，並支持統一刪減與凍結客委會預算。最終，客委會今年度預算遭刪減約新台幣1.9億元，另凍結業務費30%。

客委會表示，尊重國會預算審查職權，但文化預算應基於專業與族群需求審議，不應於協商中反覆翻案，甚至遭扭曲為政治攻防工具，也不應為個人所需透過資訊落差操作片面錯假訊息。

林思銘今天透過新聞稿表示，客委會公開發文指責竹苗客家立委，沒有強力維護客委會預算，企圖想把施政不力的責任，甩鍋客家立委。他只能說，請客委會主委古秀妃把心思放在如何維護客家權益、發揚客家文化、客語世代傳承，否則更適合當民進黨客家部主任，而不是客委會主委。

林思銘指出，在院會預算審查時，客委會的預算僅刪減300萬元，占預算總額0.07%，減列原因是客語傳播行銷計畫已含媒體宣導費，預算重複編列。另外有凍結5億2000萬元，則是業務費凍結30%（4億1640萬元），並非所謂「削減5億元」。

林思銘表示，凍結預算與刪減預算完全不同概念，預算凍結是立法院履行監督職責的必要作為，民進黨過去在野時，也經常使用凍結預算作為監督政府的手段，請執政黨不要一再雙標。

林思銘指出，古秀妃日前在立法院備詢時曾公開承認今年預算比去年增加4億多元，但經主計總處計算統刪比率後，刪減1.9億元，法定預算數高達41億8000萬元，比去年法定預算39.48億元，仍足足增加2.32億元，這是公開且不爭的事實。

透過 Google News 追蹤中央社

林思銘表示，如果古秀妃這麼關心預算，為何4月22日行政院長卓榮泰指示所有預算解凍報告全數送到立法院待審，客委會卻拖到5月初才將解凍案送至立法院要求解凍，客委會真的是缺預算，還是缺乏行政執行能力。

林思銘指出，客委會在民進黨發動全台大惡罷二階連署之際，不僅批評立委監督，還大動作發文指責抹黑客家立委沒有全部護航，古秀妃忘了自己是客委會主委，如果想自降格調當側翼網軍，辭職下台才真的適才適所。客委會是客家人的客委會，不是民進黨的鬥爭工具，請古秀妃認清角色。（編輯：蘇志宗）1140508