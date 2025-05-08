罷團2階送件2萬6414份 林思銘籲民眾投不同意

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（中央社記者郭宣彣新竹縣8日電）罷免中國國民黨籍立法委員林思銘團隊今天到新竹縣選委會送交第2階段2萬6414份連署書表示，離安全門檻還差1500份，將持續收件；林思銘表示，堅定迎戰，盼民眾投下不同意票。

罷免林思銘（新竹縣第2選區）領銜人謝婷婷現場指出，今天送交連署書數量約2萬6414份，已超越法定門檻的2萬3287份，但離安全門檻仍差1500份，才能在剔除無效件後順利進入第三階投票階段，將持續收件。

謝婷婷說，罷免行動啟動以來一路艱辛，資源有限，但在地方民眾以及志工支持仍持續推進，每一筆連署，都是對民主價值的堅持。

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林思銘透過文字表示，真正的罷免機制，應是針對失職、失德的公職人員進行糾正，但現在這場罷免行動卻充滿仇恨與對立，背離初衷，成為政治操弄。

他說，對於惡意的罷免，不僅浪費社會資源，也是對認真做事者殘酷的傷害，面對惡意罷免，將堅定迎戰，盼民眾投下不同意票，以行動守護新竹的未來。（編輯：張銘坤）1140508