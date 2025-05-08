加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

罷團2階送件2萬6414份 林思銘籲民眾投不同意

2025/5/8 19:21（5/8 19:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
罷免國民黨立委林思銘團隊8日到新竹縣選舉委員會送交第2階段連署書，數量約2萬6414份，已超越法定門檻的2萬3287份，但離安全門檻仍差1500份，領銜人謝婷婷（前右2）指出，將持續收件。中央社記者郭宣彣攝 114年5月8日
罷免國民黨立委林思銘團隊8日到新竹縣選舉委員會送交第2階段連署書，數量約2萬6414份，已超越法定門檻的2萬3287份，但離安全門檻仍差1500份，領銜人謝婷婷（前右2）指出，將持續收件。中央社記者郭宣彣攝 114年5月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣8日電）罷免中國國民黨籍立法委員林思銘團隊今天到新竹縣選委會送交第2階段2萬6414份連署書表示，離安全門檻還差1500份，將持續收件；林思銘表示，堅定迎戰，盼民眾投下不同意票。

罷免林思銘（新竹縣第2選區）領銜人謝婷婷現場指出，今天送交連署書數量約2萬6414份，已超越法定門檻的2萬3287份，但離安全門檻仍差1500份，才能在剔除無效件後順利進入第三階投票階段，將持續收件。

謝婷婷說，罷免行動啟動以來一路艱辛，資源有限，但在地方民眾以及志工支持仍持續推進，每一筆連署，都是對民主價值的堅持。

google news透過 Google News追蹤中央社

林思銘透過文字表示，真正的罷免機制，應是針對失職、失德的公職人員進行糾正，但現在這場罷免行動卻充滿仇恨與對立，背離初衷，成為政治操弄。

他說，對於惡意的罷免，不僅浪費社會資源，也是對認真做事者殘酷的傷害，面對惡意罷免，將堅定迎戰，盼民眾投下不同意票，以行動守護新竹的未來。（編輯：張銘坤）1140508

林思銘
遭指刪預算 林思銘：客委會預算比去年多2億元遭時代力量控無照駕駛應辭職 林思銘反指竊用個資
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：