傳桃園罷團鬧分裂 牛煦庭質疑民眾個資遭侵害

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（中央社記者王承中台北13日電）外傳罷免國民黨立委牛煦庭領銜人、牧師陳曉煒爭議頻傳，導致罷團分裂。牛煦庭今天表示，越來越多證據證明，罷免就是場爭權奪利的政治鬥爭。連署書都是個資，如今卻因為罷團內部矛盾，導致連署書在不同人跟團體手上流來流去，嚴重侵害民眾個資。

近期罷免團體陸續向各地選委會送交第2階段連署書，鏡週刊今天報導指出，桃園6罷團起初號稱「桃園六結義」，但桃一領銜人、牧師陳曉煒卻頻傳爭議，罷團也分裂成「牧師派」與「龜山派」。牧師派一度意圖強搬連署書，女議員勸阻無效，當場下跪，牧師派才作罷離開。

遭提罷免的桃園市第一選區、國民黨立委牛煦庭今天在立法院受訪表示，罷團宣稱罷免是公民運動，但越來越多證據證明，這一切基本上就是場爭權奪利的政治鬥爭。今天在連署送件後，內幕才遭到披露，顯然是經過精心策劃，到底是為了搶功、切割，還是布局2026地方選舉。

牛煦庭指出，不要忘了，連署書都是個資，卻在不同人跟團體手上流來流去、通通看光光。連署書的個資，對於選舉有非常重大的影響力。如今因為罷團內部的矛盾，導致民眾個資在不同人手中流來流去，這對個資是嚴重侵害。

牛煦庭表示，外傳有桃園市民進黨籍議員下跪要保護連署書，這位議員功勳卓著，到底是誰，應該光明正大站出來接受綠營的表揚，畢竟為了政治惡鬥，可以毫無是非、黑箱喬事，真是大局為重、表現傑出。

牛煦庭指出，罷免募款屢傳爭議，他面對對手又是教會，又是六區聯合募款的資源轟炸，罷團自稱公民團體，陳曉煒是否應該以高道德標準自我要求，公開相關的支出和金流，以昭公信，還是要繼續逃避責任，放任款項流向不明、公私不分。

牛煦庭表示，公益勸募條例、政治獻金法有規定募款的條件，掛宗教的羊頭賣政治的狗肉，難道沒有違法募款的問題嗎，司法是否應該標準一致，主動介入偵查。

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牛煦庭說，他從政自奉嚴謹，勇敢、厚道是重要的原則，他很少用爆料、私德攻擊對手，之前他邀請陳曉煒公開辯論，也公開承諾在辯論場合，不會去談私德問題，辯論的邀請仍然有效。

牛煦庭表示，如果陳曉煒希望這場對決回歸正常的公民運動，請不要逃避罷免的主軸，出來公開辯論，不要再躲。「否則通通是亂法謀私、獐頭鼠目的詐騙集團。」，他會繼續光明磊落，按照節奏，和桃園第一選區的民眾一起，讓理性戰勝仇恨、真相戰勝謠言。（編輯：楊蘭軒）1140513