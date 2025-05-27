歐洲重要價值夥伴計畫成員訪台 吳志中勉成台歐橋梁

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（中央社記者楊堯茹台北27日電）「2025年歐洲重要價值夥伴計畫」青年政治領袖團來台訪問，外交部政務次長吳志中在歡迎酒會表示，唯有民主夥伴團結合作才能捍衛民主，期盼計畫成員能成為台歐橋梁；訪團團長說，對於威權主義擴張，歐洲國家感同身受。

外交部下午發布新聞稿指出，「2025年歐洲重要價值夥伴計畫」（EVIP）青年政治領袖訪問團5月25日至6月3日訪台，成員有來自奧地利、捷克、丹麥、德國、匈牙利、波蘭及斯洛伐克等歐洲7國的9名青年政治領袖。

吳志中26日晚間主持歡迎酒會時表示，全球民主國家刻面臨威權主義的不斷擴張，台灣是守護民主自由的前線，深知唯有民主夥伴團結合作，才能持續捍衛民主。他期盼遠道來訪的EVIP計畫成員，未來能成為台灣與歐洲民主國家間橋梁，持續在各領域強化雙邊連結及交流。

團長、斯洛伐克副總理辦公室智慧經濟總司長凱札羅娃（Karin Kajzarova）指出，俄烏戰爭迄今未見明朗，歐洲國家對於威權主義擴張及地緣政治變局，感同身受。訪團多數團員都是首次造訪台灣，非常期待全面瞭解台灣的重要性以及區域政經情勢。

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外交部說明，訪團成員所屬的駐台機構官員、歐洲國際非政府組織如英國「西敏寺民主基金會」等在台辦事處代表、台歐半導體獎學金生等也應邀出席酒會，與訪團成員交流。

外交部說，訪團在台期間拜會國家安全會議副秘書長林飛帆、立法院副院長江啟臣與立法委員陳冠廷等，並出席遠景基金會「台海安全」座談會，赴金門等地參訪，有助於歐洲新生代政治領袖進一步瞭解台灣國情及相關議題。（編輯：萬淑彰）1140527