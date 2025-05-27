接見歐洲議會訪團 總統感謝議員持續為台灣發聲

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（中央社記者葉素萍台北27日電）總統賴清德今天接見歐洲議會議員訪台團，他感謝歐洲議會持續關注台海和平穩定、為台灣發聲；歐洲議會議員丁荷蕾舉俄烏戰爭為例，呼籲世界民主國家應該團結發出聲音，讓中國跟俄羅斯看到，因為「這也是防禦的一種」。

賴總統今天在總統府接見「歐洲議會議員訪台團」，訪賓包括，歐洲議會議員博斯納（Reinis Pozņaks）、丁荷蕾（Beatrice Timgren）及歐洲議會政策顧問符爾諾（Jens Vornøe）。

賴總統表示，博斯納、丁荷蕾去年剛當選，今年就首度訪問台灣，以行動支持台灣，他要代表台灣人民表達最誠摯感謝與歡迎。

賴總統說，感謝歐洲議會持續關注台海和平穩定，4月歐洲議會通過歐盟「共同外交暨安全政策」（CFSP）及「共同安全暨防衛政策」（CSDP）兩項去年度執行報告的決議文，重申歐盟維持台海現狀的堅定承諾。

總統表示，歐洲議會除了譴責中國持續對台灣採取軍事挑釁行動，更強調台灣是歐盟在印太地區的關鍵民主夥伴，呼籲歐盟與會員國持續與台灣密切合作，強化經濟、貿易以及投資連結；對於歐洲議會為台灣發聲，他要再次表達感謝。

賴總統說，歐盟是台灣最大外資來源，雙邊在半導體、人工智慧以及綠能等領域高度互補，透過攜手合作，將能打造更具韌性的民主供應鏈，也為全球繁榮發展貢獻心力；他期待議員在歐洲議會繼續發揮影響力，共同支持台歐盟簽署經濟夥伴協定，不僅創造互惠雙贏發展，更鞏固彼此的經濟安全，提升國際競爭力。

博斯納說，他來自歐洲一個非常小的國家「拉脫維亞」，地理上雖與台灣相距遙遠，但可深刻理解台灣與台灣人民感受，因為同樣面對非常大鄰國，對方也宣稱拉脫維亞屬於他們，而且不幸的是，這鄰國在歐洲發動戰爭，也使用假訊息等方式。

博斯納認為現在的所作所為可能會決定接下來的世界是以法治為基礎、還是威權為基礎，這也是為何全世界民主國家都應更團結、緊密合作、捍衛自由民主價值。

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丁荷蕾說，大家從俄烏戰爭學習到要互相支持，俄國可能原本以為很輕鬆就可以拿下烏克蘭，事實卻非如此，因為歐洲許多國家都站出來支持烏克蘭，提供武器與各種援助。

丁荷蕾表示，世界上所有民主國家發展友好關係非常重要，因為必須讓中國跟俄羅斯看到， 民主國家關係是如此友好，「這其實也是防禦的一種」，必須要團結起來發出聲音。（編輯：蘇龍麒）1140527