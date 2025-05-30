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RF-5E偵照機將解除戰備 空軍擬辦典禮紀念F-5戰機

2025/5/30 19:06（5/30 19:53 更新）
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圖為空軍花蓮基地營區開放靜態展示RF-5E偵照機（圖前）。（中央社檔案照片）
圖為空軍花蓮基地營區開放靜態展示RF-5E偵照機（圖前）。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳書緯台北30日電）F-5系列戰機在中華民國空軍服役近一甲子，光榮歲月即將劃下尾聲。軍方人士證實，RF-5E偵照機即將在近期解除戰備任務，空軍擬在6月下旬舉辦相關活動，紀念F-5戰機在台服役歲月。

空軍自1965年開始操作F-5A/B型機，隨後於1973年與美國諾斯羅普公司合作，以「虎安專案」為名在台灣生產F-5E戰機，隔年首架F-5E戰機出廠，虎安專案一共生產單座F-5E戰機242架、雙座F-5F戰機66架，共308架，在1970年代至1990年代為空軍主力戰機，之後退居二線成為培育飛行員的部訓機。

至於RF-5E偵照機則是空軍在1990年代，將7架飛行時數較少的F-5E戰機交由新加坡宇航改裝，移除雷達與機砲用來安置偵照設備，也使得RF-5E的機首較F-5E戰機來得長，RF-5E偵照機除擔負空中照相與情報蒐集任務外，也支援國土偵照與災害搶救等任務，有2架RF-5E分別在2003年及2011年失事。

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隨著「國機國造」勇鷹新式高教機穩定交付空軍，空軍F-5E/F戰機卸下部訓機任務，並在去年底解除戰備任務，僅有數架F-5F戰機仍支援操作RF-5E偵照機的花蓮基地。

軍方人士證實，RF-5E偵照機將在近期解除戰備任務，並依階段在之後辦理除役，空軍擬在6月下旬舉辦相關活動，紀念F-5在台服役的光榮歷程，而典禮名稱和相關儀程，目前仍在規劃中。（編輯：林克倫、林家嫻）1140530

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