朱立倫：將區域聯防 各縣市首長帶領宣講反惡罷

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（中央社記者黃旭昇新北3日電）國民黨主席朱立倫今天表示，將以陸戰拜訪與空戰宣講「反惡罷」，並以區域聯防的方式，由縣市首長帶領區域立委團隊作戰，讓市民瞭解反惡罷是民主保衛戰，大罷免是羞辱台灣民主。

朱立倫今天上午陪同國民黨立委林德福，在永和區永安市場掃街，除問候攤商也宣導提醒大家在罷免案三階段時，一定要出來投下反對罷免票。

副議長陳鴻源、永和區里長聯誼會會長許承煬、國民黨新北市黨部主委黃志雄、永和區黨部執行長蘇良仁等人陪同一起掃街。

朱立倫接受聯訪時，媒體詢問面對罷免案的作戰方式，他說，將會區域聯防，以新北市為例，會以市長侯友宜領軍，帶領新北6席立委；台北市長蔣萬安、桃園、台中各地也都一樣，帶領當地立委以團隊作戰，讓市民瞭解此次是民主保衛戰，要共同站出來「反惡罷」。

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他說，陸戰方面將會一步一腳印，包括市場掃街、站街頭宣講、挨家挨戶拜訪；空戰部分，因為民進黨掌握眾多資源，但國民黨仍會透過網路與自媒體、創意盡量發揮，「讓外界知道民進黨的惡形惡狀」。

對於今天陪同掃街，朱立倫說，如果連立委林德福都被罷免，「台灣真的沒有天理了」。林德福從基層做起，從市民代表、市長（升格前）、立委，多年來認真努力，爭取各項建設，怎麼可以用莫須有的理由，惡罷林德福。（編輯：張銘坤）1140603