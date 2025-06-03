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回顧戰後台美關係 林佳龍：對未來夥伴關係有信心

2025/6/3 14:30（6/3 15:53 更新）
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圖為外交部長林佳龍。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊堯茹台北3日電）外交部長林佳龍應邀參觀「戰後台美關係回顧展」，今天於社群媒體表示，美國在戰後對台灣的影響，不亞於邦交國，甚至更為深遠，而回顧台美關係75年發展，也是對未來夥伴關係的信心與期許。

外交部長林佳龍2日與美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）應邀參觀國史館舉辦的「戰後台美關係回顧展」，並由國史館館長陳儀深導覽解說。

林佳龍在臉書發文表示，回顧台美關係75年來的發展，台灣在國際外交的風雨中一路走來，美國始終扮演舉足輕重的角色，這天的參訪不僅是歷史的回顧，也是對未來台美夥伴關係的信心與期許。

林佳龍進一步說明，從1950年國民政府遷台、經歷韓戰爆發、「中美共同防禦條約」簽署、美援啟動，到1971年退出聯合國、1979年台美斷交及「台灣關係法」誕生，再到美國總統雷根提出「六項保證」，每一階段轉折都影響著台灣的歷史軌跡，並牽動台灣從威權走向民主開放的過程。

林佳龍強調，美國在戰後對台灣的影響，不亞於邦交國，甚至更為深遠。若非美方堅持人權改革，台灣未必能走上和平轉型、民主深化的道路。

林佳龍說，展覽所展示美援時期生活物件，包括許多老一輩台灣人都穿過的「麵粉褲」。此外，展覽中展出「蔣中正日記」與「蔣經國日記」手稿，記錄1971年面對聯合國席次問題的決斷，以及1978年台美斷交前後的決策掙扎，反映在關鍵時刻領導者的壓力與心境。

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林佳龍特別提到，2016年美國國會通過第88號共同決議案，重申「台灣關係法」與「六項保證」為台美關係重要基石，並首次納入國會書面紀錄，並由前總統蔡英文受贈；2018年「台灣旅行法」由美國總統川普簽署，促進雙方高層官員交流，都是台美關係深化的重要里程碑。

林佳龍提及，展覽中回顧台灣自美援停止後，以充足勞動力、低工資等誘因吸引外資，逐步自勞力密集產業轉型為高科技產業國家，從1980年代設立新竹科學園區、發展半導體產業，到今天在全球供應鏈中扮演關鍵角色，台灣的科技實力不僅是經濟命脈，更與區域和平穩定與供應鏈安全緊密相連。（編輯：萬淑彰）1140603

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