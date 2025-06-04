立院決議2028無煤中火 柯建銘批藍提案對社會沒好處

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（中央社記者葉素萍台北4日電）立法院昨天決議2028年完成無煤中火，民進黨立院黨團總召柯建銘今天表示，國民黨已進入垃圾時間，所有提案對社會都沒有好處；柯建銘強調，他已跟國民黨黨團總召傅崐萁、書記長王鴻薇表達，「他們（國民黨）已經時日無多」，相關提案民進黨不會隨之起舞。

立法院會昨天於在野黨的人數優勢下，經表決通過國民黨立委羅廷瑋等台中市立委及台灣民眾黨立委張啓楷提案，決議台中發電廠應逐年提出並落實減煤計畫，且在2028年完成無煤中火的國家減碳目標。

民進黨今天召開中常會，與會人士轉述，柯建銘在立法部門報告中提到，昨天立法院通過中火2028無煤決議是在污名化中火，國民黨已經進入垃圾時間，提案僅對台中市長盧秀燕有幫助。國民黨已在「北風北」（麻將術語：意即最後一把）的階段，所有提案都對社會沒有好處。

與會人士轉述，柯建銘說明，國民黨提出一般性補助款的提案，並在今早財政委員會進行審查，該提案違法違憲；另外，「主權基金」還在研議，在野黨要求行政院長卓榮泰來立法院報告，「這是不可能的」。

據轉述，柯建銘談及，他已跟傅崐萁、王鴻薇表達「他們（國民黨）已經時日無多」，相關提案民進黨不會隨之起舞。

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另外，在黨務報告部分，據轉述，民進黨秘書長林右昌宣布新人事，原台南市黨部執行長谷暮．哈就6月1日起擔任民進黨原住民族事務部主任。

民進黨表示，谷暮．哈就是英國倫敦都會大學教育碩士，曾任3屆台南市議員、原住民族委員會聘用委員、台南市本土語言教育推動委員會委員、台南縣柳營國中教師，長期關懷原住民權益等社運工作，未來谷暮將深耕原民區域，提升民進黨在原民的支持度。（編輯：張若瑤）1140604