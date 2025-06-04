加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 政治
卓榮泰
新聞專題
卓榮泰2/300
首頁 / 政治

立院決議2028無煤中火 柯建銘批藍提案對社會沒好處

2025/6/4 16:18（6/4 17:12 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為立法院通過決議2028年完成無煤中火，藍綠兩黨立委在表決時舉牌，各自表達訴求。（中央社檔案照片）
圖為立法院通過決議2028年完成無煤中火，藍綠兩黨立委在表決時舉牌，各自表達訴求。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北4日電）立法院昨天決議2028年完成無煤中火，民進黨立院黨團總召柯建銘今天表示，國民黨已進入垃圾時間，所有提案對社會都沒有好處；柯建銘強調，他已跟國民黨黨團總召傅崐萁、書記長王鴻薇表達，「他們（國民黨）已經時日無多」，相關提案民進黨不會隨之起舞。

立法院會昨天於在野黨的人數優勢下，經表決通過國民黨立委羅廷瑋等台中市立委及台灣民眾黨立委張啓楷提案，決議台中發電廠應逐年提出並落實減煤計畫，且在2028年完成無煤中火的國家減碳目標。

民進黨今天召開中常會，與會人士轉述，柯建銘在立法部門報告中提到，昨天立法院通過中火2028無煤決議是在污名化中火，國民黨已經進入垃圾時間，提案僅對台中市長盧秀燕有幫助。國民黨已在「北風北」（麻將術語：意即最後一把）的階段，所有提案都對社會沒有好處。

與會人士轉述，柯建銘說明，國民黨提出一般性補助款的提案，並在今早財政委員會進行審查，該提案違法違憲；另外，「主權基金」還在研議，在野黨要求行政院長卓榮泰來立法院報告，「這是不可能的」。

據轉述，柯建銘談及，他已跟傅崐萁、王鴻薇表達「他們（國民黨）已經時日無多」，相關提案民進黨不會隨之起舞。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另外，在黨務報告部分，據轉述，民進黨秘書長林右昌宣布新人事，原台南市黨部執行長谷暮．哈就6月1日起擔任民進黨原住民族事務部主任。

民進黨表示，谷暮．哈就是英國倫敦都會大學教育碩士，曾任3屆台南市議員、原住民族委員會聘用委員、台南市本土語言教育推動委員會委員、台南縣柳營國中教師，長期關懷原住民權益等社運工作，未來谷暮將深耕原民區域，提升民進黨在原民的支持度。（編輯：張若瑤）1140604

#王鴻薇
#柯建銘
#傅崐萁
#民進黨
#立法院
#卓榮泰
#林右昌
#國民黨
#盧秀燕
#羅廷瑋
#張啓楷
#台中發電廠
柯建銘
羅智強否認打騷擾電話擬提告 柯建銘：誣告有刑責中選會：罷免立委皆未正式成案 不評論推估投票日
傅崐萁
李俊俋辭秘書長 藍白指監院廉能標準低、無存在必要花蓮藍營批統刪地方補助款 綠營：沒有因哪有果
卓榮泰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
地方為補助款遭刪提訴願 卓榮泰：我們都照規定來
72
更多編輯台推薦新聞：