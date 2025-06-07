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內政部：全台近千億元土地未辦繼承 應速辦理

2025/6/7 10:04
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（中央社記者賴于榛台北7日電）今年度全國公告逾期未辦理繼承登記土地7.2萬餘筆，建物近5萬戶，內政部今天指出，土地部分若依照今年公告土地現值估算，總價值約新台幣992億元，繼承人應儘速辦理繼承，維護權益。

內政部今天透過新聞稿表示，今年度全國公告逾期未辦理繼承登記土地7.2萬餘筆，建物近5萬戶，土地部分約達3400公頃，以今年公告土地現值估算，總價值約992億元。

內政部說，民眾逾期未辦理繼承登記的原因很多，可能因為繼承人數眾多或是複雜難以整合，建議如果無法會同全體繼承人申請時，也可由一人或數人代表全體繼承人先申請繼承登記為公同共有，等全體繼承人達成協議後，再辦理遺產分割。

不動產繼承涉及繼承人身分確認、遺產分配、遺產稅申報等程序，內政部提醒，如有相關問題，除可向當地地政事務所洽詢外，內政部今年也首度結合地政士公會全聯會及各縣市地政士公會，提供更多友善免費諮詢服務管道協助民眾解決問題，民眾如有諮詢需要，可至地政司網站查詢。

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內政部說明，土地或建物所有權人往生後超過一年仍未辦理繼承登記，各縣市政府將於每年4月1日公告，同時以書面通知提醒繼承人申請登記。如公告3個月後仍未辦理繼承登記，將予以列冊管理；若超過15年，則會移由財政部國有財產署依法公開標售。

內政部呼籲，民眾若收到地政機關寄來未辦繼承土地或建物的通知，請儘速向國稅局申報遺產稅後向地政機關辦理繼承登記，以維護自身權益。（編輯：林克倫）1140607

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