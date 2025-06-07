北市後備旅首次14天教召 借內湖網球中心等場地訓練

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北7日電）提升後備戰力為近年國防施政重點，台北市後備旅今天起進行首次14天教育召集，配合戰術位置租用台北市網球中心等內湖地區場地進行訓練，後備軍人上午起依令陸續報到，此次教召新增連以下戰鬥教練、快速反應射擊等課程。

中央社記者今天上午實地赴台北市網球中心採訪，不到10點就有後備軍人陸續報到，之後依序經過報到說明、安全檢查站、資料核對站、體格檢查站、專長鑑定站、事故處理站等流程，後備軍人在安全檢查站就須交出手機放入專用的塑膠櫃，此後每日定時開放使用手機。

台北市後備旅的現役官兵負責報到說明、安全檢查站、資料核對站、體格檢查站與事故處理站的查核，雇員教官則在「專長鑑定站」測考後備軍人，對所屬連隊的建制武器、裝備是否熟稔，藉以區分「生手」、「熟手」，作為後續訓練參照。

後備指揮部下轄18個縣市後備旅，平時負責教召訓練，戰時負責地區守備任務、關鍵基礎設施防護等任務。軍方人士先前指出，18個縣市後備旅，去年達成100餘名基礎幹部的現役軍人編制，第2階段將在今年底擴編至將近300名的基幹編制，目前縣市後備旅已有獨立執行新制14天教召訓練的能力。

台北市後備旅配合戰術位置，租用台北市網球中心等內湖地區相關設施，自今天起至20日進行首次為期14天的教召訓練，除了赴林口地區的營區打靶外，其餘時間都是在內湖地區進行訓練，達到熟悉戰術位置目的。

據了解，此次教召規模為1個營共4個連，分別在台北市網球中心等3處地點進行訓練，與過往舊制5至7天的教召訓練相較，此次新制14天教召訓練增加「連以下戰鬥教練」、快速反應射擊、戰傷救護等課程，強化後備軍人的臨戰效能。

透過 Google News 追蹤中央社

在台北市網球中心教召的單位分別為台北市後備旅步3營的戰支連與步1連，戰支連的專長鑑定站擺放45手槍、65K2步槍、M249班用機槍、81迫擊砲、37C無線電；步1連的專長鑑定站擺放45手槍、65K2步槍、M249班用機槍、T74排用機槍、60迫砲、37C無線電；後備軍人依編制專長測驗是否熟稔裝備，完成後領用裝備後換著軍服，準備下午開始的訓練。

軍方在台北市網球中心內設置野戰帳篷、野戰淋浴間等生活設施，約有200餘名後備軍人將會使用網球中心的空間生活與訓練，現場並未設置野戰廚房，伙食是由其他營區運送至各教召地點；除台北市後備旅現役官兵與雇員教官，台北市中山區後備軍人輔導中心也派員協助今天的報到，現場也有國軍相關受訓班隊在旁觀摩此次教召情況。（編輯：林克倫、翟思嘉）1140607

後備軍人7日在台北市網球中心完成報到後，針對編制武器進行「專長鑑定」，確認是否對編制武器熟稔。中央社記者吳書緯攝 114年6月7日

台北市後備旅7日開始首次14天教召訓練，後備軍人在台北市網球中心報到後，由現役官兵進行安全檢查，後方的塑膠盒則是教召期間的手機保管箱，只有特定時間才能開放使用。中央社記者吳書緯攝 114年6月7日