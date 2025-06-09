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台南成大旁7旬婦撞29車釀1死2傷 涉過失致死10萬交保
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傳性騷者教育考試通過免罰鍰 邱泰源駁斥：純屬謠言

2025/6/9 10:10（6/9 10:17 更新）
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（中央社記者林敬殷台北9日電）外傳衛福部擬修改性騷擾防治法罰則，性騷加害者可透過性平教育、考試抵銷罰鍰。衛福部長邱泰源今天表示，絕無此事，純屬謠言；衛福部將發表嚴正聲明，不排除對造謠者提出法律訴訟。

立法院社福及衛環委員會今天審查全民健康保險資料管理條例草案，對於外傳性騷加害者可透過性平教育、考試抵罰鍰，邱泰源會前受訪做上述表示。

媒體也提及急診醫師斷崖式的流失，邱泰源表示，衛福部一直在改善急診的環境，不管是醫、護，當然這牽涉到工作、壓力、時數，都會請院方做好合理的調配。

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邱泰源說，衛福部目前有3個做法，首先是院方的調配床，急需妥善調配；其次是區域的整合、合作，包括住院轉診部分等，分流、分級體系一定要落實，會跟民眾一起努力；最後是健保給付方面，衛福部在5月1日投入新台幣40幾億元，將在6月起開始發放，希望給予合理待遇，好好改善環境，大家跟醫界一起努力。

此外，衛福部下午將開會討論中藥解釋令，媒體詢問是否有邀請藥學系代表，邱泰源表示，有邀請藥師全聯會、藥劑生全聯會，衛福部一直在溝通。（編輯：謝佳珍）1140609

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