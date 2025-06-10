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卑詩省台灣商會年度晚宴 加拿大議員讚賞台灣

2025/6/10 16:59（6/10 17:31 更新）
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卑詩省台灣商會10日舉行33屆年度晚宴，以「芳華絕代」為主題，充滿復古又創新的氣氛，多位加拿大議員出席，肯定台灣經濟與民主成就，也讚揚台商對加拿大經濟的貢獻。中央社記者程愛芬溫哥華攝 114年6月10日
卑詩省台灣商會10日舉行33屆年度晚宴，以「芳華絕代」為主題，充滿復古又創新的氣氛，多位加拿大議員出席，肯定台灣經濟與民主成就，也讚揚台商對加拿大經濟的貢獻。中央社記者程愛芬溫哥華攝 114年6月10日
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（中央社記者程愛芬溫哥華9日專電）卑詩省台灣商會33屆年度晚宴昨天舉行，現場冠蓋雲集，多位加拿大政要出席感謝台商對加拿大的貢獻；並認為在全球動盪的經濟局勢中，台灣是加拿大最可靠的供應鏈夥伴。

卑詩省台灣商會是海外最活躍的台商組織之一，在加拿大具有高度影響力。

駐加拿大代表曾厚仁讚揚台商會過去一年為台加經貿衝鋒陷陣，包括參與「叩門之旅」、「台灣之夜」等重大活動，進一步讓加拿大朝野肯定台灣。

加拿大眾議員張瑋麟（Wade Chang）和區澤光（Chak Au），卑詩省議員屈潔冰（Teresa Wat）、陳瀚生（Hon Chan）和庫納（Steve Kooner），以及列治文市議員麥樂田（Bill McNulty）等人均親赴盛宴，感謝加拿大台商對促進經濟發展和推動慈善公益活動不遺餘力。

出生於台灣、今年當選新科眾議員的張瑋麟在競選政見中，一再強調加拿大科技發展的重要性。他對中央社說，加拿大與台灣去年簽署了「科學技術及創新合作協議」，在此全球經濟動盪之際，加台在科技經貿上的緊密合作是雙贏策略。「卑詩台灣商會長期扮演很好橋樑角色，如今更需要商會強大的能量，讓加台之間的供應鏈無縫銜接。」

主持人在卑詩省台灣商會年度晚宴介紹眾議員區澤光，特別提及他是卑詩台灣商會的老朋友，區澤光笑說他非常喜歡這個稱號，這代表他和台灣商會的親密關係，既然是「自家人」，只要有需要，絕對拔刀相助、力挺到底。

駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣也呼籲國會議員積極為台灣發聲，支持台灣參與國際活動，例如9月在加拿大蒙特婁舉辦的國際民航組織（ICAO）大會，不應有政治干擾而拒絕台灣，否則「無縫天空」（seamless sky）的目標永遠無法達成。

卑詩省台灣商會每一年的晚宴活動都推陳出新、極富亮點。今年的活動主題為「芳華絕代」，藉此向33年來與商會一路茁壯的會員夥伴們致敬，感謝共同創造許多卓越成就和魅力風采。現任台灣商會會長翁家婷說：「台商會生力軍不斷，輝煌的年代還將持續。」

創會元老之一、前卑詩台商會會長賀鳴笙也說，不少台商會員們經歷多次全球經濟跌宕起伏，許多人都越挫越勇，如今有更多新血加入，蒸蒸日上榮景可期。

談起美國對加拿大發動關稅戰造成的影響，有跡象顯示加拿大正重新調整對中國政策，是否會衝擊與台灣的關係呢？多位商會成員都認為不會有影響。

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前商會會長、加拿大帝國商業銀行（CIBC）資深副總裁范偉銘說：「或許你會看到加中關係、加台關係有時候像潮汐起落一樣浮動，但整體來說都是正面的發展。加拿大這幾年已經深刻體認到過度依賴美國和中國兩大經濟體下的風險，市場更多元化才是正道，而台灣是可靠的夥伴，這一點無庸置疑。」

卑詩台灣青商會會長郭冠亨經營旅遊留學公司，他說：「美國已經不再是移民留學的首選之地，很多台灣人把目光放在加拿大，代表加拿大是凝聚人才和錢財的寶地。」（編輯：高照芬）1140610

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卑詩省台灣商會附屬的青商會組織，吸納許多年輕企業家群策群力，在串聯加台關係的平台上展現許多創意與活力。中央社記者程愛芬溫哥華攝 114年6月10日
卑詩省台灣商會附屬的青商會組織，吸納許多年輕企業家群策群力，在串聯加台關係的平台上展現許多創意與活力。中央社記者程愛芬溫哥華攝 114年6月10日
卑詩省台灣商會年度晚宴，加拿大台裔眾議員張瑋麟（中）與駐溫哥華辦事處處長劉立欣（右）、卑詩省台灣商會會長翁家婷（左）合影，共同承諾將為深化加台關係繼續努力。中央社記者程愛芬溫哥華攝 114年6月10日
卑詩省台灣商會年度晚宴，加拿大台裔眾議員張瑋麟（中）與駐溫哥華辦事處處長劉立欣（右）、卑詩省台灣商會會長翁家婷（左）合影，共同承諾將為深化加台關係繼續努力。中央社記者程愛芬溫哥華攝 114年6月10日
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