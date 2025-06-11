核三廠延役公投 盧秀燕：給國家更多發電選項

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（中央社記者郝雪卿台中11日電）台中市長盧秀燕今天在市議會針對是否贊同核三廠延役公投時指出，國家處於單一發電方式是危險的，這項公投很重要，是要提供國家更多的發電選項。

台灣民眾黨市議員陳清龍今天在市議會市政總質詢中指出，發電不只是能源問題，也是國安問題，盧秀燕日前提出雞尾酒式發電方式，對核三延役公投案有何看法。

盧秀燕答詢表示，美國商會昨天提出一份報告，由於美國是台灣重要外資，這份報告很重要，報告中提到台灣電力不穩、電力不充足等問題會影響外資投資意願。

盧秀燕認為，以台中為例，因為經濟發展，被指責用電太多，投資者難道不會擔心用電會不會有問題，她提出雞尾酒式發電，是因全世界很少有國家是單一方式發電，就像美國也有各種發電方式，也沒有國家採單一綠電，而是以不同發電方式去調和及調度。

盧秀燕表示，如果核電被切掉了，其他的發電方式就會失衡，前兩天的某個晚上，火力發電高達總電力的95%，國家處於單一發電方式是很危險的。

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對於核三延役公投，盧秀燕說，這項公投很重要，提出者是好意，人民也是好意，提供國家更多的選項，中央要怎麼使用、分配能源占比可以調整，但不應該連選項都沒有。

她還強調，不需覺得虧欠台電什麼，因為「電費是我們繳的、虧損也是人民納稅去補的」，守護空氣、維護中部700萬民眾的健康，是她身為市長該做的事。（編輯：謝雅竹）1140611