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曹興誠組反共律師團助罷團 下戰帖邀朱傅辯論

2025/6/13 14:00（6/13 14:31 更新）
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前聯電董事長、反共護台聯盟志工曹興誠（前）13日宣布成立組成「反共律師團」，協助遭法律與人身威脅的罷團。中央社記者賴于榛攝 114年6月13日
前聯電董事長、反共護台聯盟志工曹興誠（前）13日宣布成立組成「反共律師團」，協助遭法律與人身威脅的罷團。中央社記者賴于榛攝 114年6月13日
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（中央社記者賴于榛台北13日電）立委罷免案最快20日成案，反共護台志工聯盟今天宣布組成「反共律師團」，協助遭法律與人身威脅的罷團。前聯電董事長、反共護台聯盟志工曹興誠也向國民黨主席朱立倫、國民黨立委傅崐萁下戰帖，同台辯論罷免理由。

中選會預計20日召開委員會議處理約26件立委罷免案的二階審查，若當天宣布成案，依法投票時間會落在7月10日到8月19日間。

反共護台志工聯盟舉行記者會，宣布成立「反共律師團」，邀集律師方瑋晨、陳又新、陳一銘、許幼林、黃思維、林俊宏、陳鵬光等人協助罷免志工。民進黨立委沈伯洋指出，罷團屢受人身與法律威脅，像是國民黨立委利用濫訴威脅罷團，因此組成反共律師團予以協助。曹興誠說，目前罷團在街上都會配戴密錄器，若遇上有言語污辱、攻擊等都會錄下來並且追究。

曹興誠也公開向朱立倫、傅崐萁下辯論戰帖，盼共同辯論罷免理由。曹興誠說，為何國民黨立委必須被罷免，大家可以直球對決公開說明，而非用不入流手段攻擊罷團，同時也歡迎前中廣董事長趙少康共同參與辯論。沈伯洋說，國民黨立委現在就是不斷躲在地方、躲避解凍議程、躲在國民黨青年軍背後，但其實國民黨立委必須回應民眾為何要罷免的理由，否則被罷免剛好而已。

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對於近日沈伯洋父親事業屢遭質疑，曹興誠說，這些對於個人的抹黑、抹黃攻擊，證明國民黨立委已經沒有招數了，只好找紅色老大哥下三濫的事情，但他要嚴正警告共產黨，相關攻擊可以停止了。

沈伯洋則說，共產黨、中國、中國人民是不同概念，中國經濟現在變得非常不好，肇因於中國的貪官污吏，這種做壞事、殘害人民卻指責境外的做法，無非是想要獲取政治紅利。（編輯：萬淑彰）1140613

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