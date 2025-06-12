藍質疑共諜案起訴前吳釗燮赴歐滅證 府：惡意扭曲

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（中央社記者劉冠廷、溫貴香台北12日電）國安會秘書長吳釗燮在外交部長任內的助理何仁傑等人涉共諜案遭起訴，國民黨今天表示，吳釗燮在共諜案起訴前，早一步到歐洲「避難」，到底是誰走漏消息，吳釗燮是否持續滅證，檢調單位應該密切關注。

總統府發言人郭雅慧回應，遺憾在野黨惡意扭曲政府國安團隊外交行程，製造分歧對立，呼籲有心人士評論時政勿忽視事實，誤導民眾視聽。

台北地檢署偵辦前民進黨黨工涉共諜案，10日依違反國安法、國家機密保護法等罪起訴邱世元、黃取榮、吳尚雨、何仁傑，並將羈押中的4人移審台北地方法院。北院審理後，10日晚間裁定4人均羈押禁見。

國民黨今天召開記者會，智庫副執行長凌濤表示，在起訴的時刻，吳釗燮卻早一步落跑到歐洲避難，6月4日在德國柏林批評中共擴張，令人質疑是否早就獲得資訊，到底誰洩密走漏消息，讓吳釗燮可以早先一步到歐洲躲起來，在歐洲的期間，吳釗燮是否可能持續針對共諜案滅證，檢調單位應該密切關注。

凌濤認為，吳釗燮在外交部長任內斷交8個邦交國，合理懷疑是因為秘書將台灣與邦交國外交機密互動資料洩露給中共，才導致斷交8國，吳釗燮是台灣的歷史罪人，應該儘快回台接受調查。

此外，凌濤也提到，身兼民進黨主席的總統賴清德下令全黨挺民進黨立委沈伯洋，雙標無下限，就是要護航沈伯洋家族繼續賺紅錢，請問能跟台灣社會交代嗎。沈伯洋聲稱父親採購大陸貨93噸是靠網路下單，但沈伯洋去年才說「淘寶以養、套、殺的策略滲透台灣市場，呼籲檢調積極追查不法」，如今自己跑到中國去被養套殺。

總統府發言人郭雅慧回應，基於尊重司法程序進行，總統府不會對司法偵辦個案做任何評論。總統府立場始終一致，任何人只要涉犯背棄國家，做出傷害人民的滲透或統戰行為，都應受到最嚴厲制裁，不分黨派、不問身分，皆勿枉勿縱、依法嚴辦。

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郭雅慧強調，遺憾在野黨惡意扭曲政府國安團隊外交行程，製造分歧對立，呼籲有心人士評論時政勿忽視事實，誤導民眾視聽。

郭雅慧也說明，有鑒於中國對台滲透、統戰威脅日益嚴重，各項國安法制與國家韌性強化刻不容緩，期待不分朝野黨派全力支持，團結民眾抵抗分化，共同因應來自威權的威脅。（編輯：張若瑤、蘇志宗）1140612