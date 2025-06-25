邱議瑩高雄市區成立競辦 盼讓更多市民認識

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）民進黨高雄市立委邱議瑩今天選在市區成立「高雄贏競選辦公室」，力拚民進黨內高雄市長初選。她說，自己的立委選區多位處偏鄉，市區需要多花些時間，讓更多市區的市民更加認識她。

邱議瑩競選辦公室今天成立，民進黨前立委趙天麟及多名「湧言會」市議員等人出席力挺，引發矚目。另外隸屬新潮流的市議員邱俊憲等人及立委許智傑的弟弟許智善也到場致意。民進黨高雄市立委黃捷雖未親自出席，但派人送上蛋糕表示祝福。

趙天麟還帶了一束台灣原生種百合花束送給邱議瑩，花上卡片寫著「議邁相承」4字。他說，這次高雄市長初選「會全力支持邱議瑩」，希望邱議瑩能成為下一任高雄市長；「台灣原生種百合有強韌生命力，就像邱議瑩一樣」，祝福邱議瑩能高票當選。

被問到是否代表湧言會支持邱議瑩，趙天麟說，邱議瑩人緣非常好，不需要用派系來框架他和邱議瑩，「今天不證自明，來的人跟派系無關，純粹就是邱議瑩的能力跟對高雄的熱情打動大家支持她，所以是不是什麼派系，已經不重要了」。

趙天麟並表示，他現在唯一的身分就是助選員，他會成為邱議瑩的超級啦啦隊，也會成為民進黨有志參選人的超級啦啦隊，這是他明年唯一想做的事。

邱議瑩立委選區在距離市區較遠的美濃、旗山、六龜、大社等區，今天在三民區九如一路成立的「高雄贏競選辦公室」，成為她在市區的重要服務據點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

邱議瑩今天接受媒體聯訪時表示，自己立委選區多位於偏鄉，把競辦設在市區，方便市區市民來泡茶聊天；而市區的部分，也需要她再多花一點時間耕耘，讓更多的市區市民對她有更多認識。

此外，同樣有意投入民進黨高雄市長初選的立委許智傑、賴瑞隆，今天均在台北召開記者會，闡述對高雄未來的願景。邱議瑩表示，各自提出願景是很好的事，也讓市民知道民進黨有意參選者都很認真研究市政，這是正向競爭，大家互相加油。（編輯：黃名璽）1140625