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綠指偽造連署成作弊黨應道歉 藍：司法辦藍不辦綠

2025/6/25 14:35
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（中央社記者王揚宇、劉冠廷台北25日電）民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤等人今天舉行記者會，質疑國民黨從以前到現在的偽造罷免連署情形，是系統性犯罪，國民黨已成作弊黨，應向全民道歉。

國民黨發言人楊智伃回應，司法辦藍不辦綠、小案大辦，偽造文書交保金額竟高達新台幣100萬元，比起共諜案的20萬元相差5倍。賴總統在「團結十講」演講時把「非賴」都當成需要打掉的「雜質」，賴總統更該向全民道歉。

吳思瑤今天與民進黨立委林俊憲、蘇巧慧召開「國民黨＝作弊黨！造假是家常便飯，道歉比登天還難，還不道歉」記者會。

吳思瑤說，為何國民黨造假、偽造民意可以這麼理直氣壯，也成為國民黨組織文化，或許可以回溯到2018年由時任國民黨副主席郝龍斌發起的公投案，當時死亡連署為1萬1534件、不合格率36.4%。

針對這次大罷免，林俊憲說，國民黨對他和民進黨立委王定宇發動罷免，但他卻沒有在公共場所看到國民黨蒐集罷免連署書，後來國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人被起訴，台北、新北、台南、宜蘭也有發生偽造罷免連署情況，共59人被起訴、緩起訴74人，這是國民黨由上而下指揮的系統性犯罪。

蘇巧慧說，國民黨不僅對不起自己的黨員，更對不起年輕人，因為國民黨把黨員資料拿來偽造連署，還叫年輕人出來頂罪，國民黨應公開道歉。

吳思瑤表示，也許未來還會有新的起訴案，司法偵辦的核心是證據，而非政治，希望國民黨不要亂帶風向。

此外，媒體詢問，總統賴清德表示要透過選舉罷免「打掉雜質」，引來在野陣營批評。

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吳思瑤認為，賴總統啟動「團結國家十講」，現在才進行1/5，國民黨上上下下卻跳腳，不僅挑戰社會共識，每天的發言比國台辦更國台辦；賴總統所謂的「雜質」，是指人在台灣、心卻沒有要守護台灣，也不反對對台灣處處侵略、施壓的境外敵對勢力。

吳思瑤表示，目前國會內部有2種立委，一是心繫台灣、為主流民意發聲，另一種則是心不在台灣，甘作中國在台協力者；相信人民會用具體的民主行動證明台灣社會需要去蕪存菁、台灣國會需要擇優汰劣。（編輯：謝佳珍）1140625

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