賴總統出席軍校畢典 籲提高警覺反共反滲透反併吞

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（中央社記者洪學廣高雄26日電）總統賴清德今天上午出席三軍八校院聯合畢業典禮致詞表示，面對威權主義威脅及各種滲透手段，大家一定要提高警覺，精進戰技，提升國防力量，反共、反滲透、反併吞。

賴總統上午在國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄等人陪同下，前往中華民國陸軍軍官學校出席「114年三軍八校院聯合畢業典禮」。

賴總統致詞表示，當前國際局勢動盪不安、威權主義持續擴張，對全球造成嚴峻挑戰。畢業生們未來都是國軍的高階將領與將官，務必要胸懷全局、見微知著，帶領國軍持續進步，確保國家、國防及國人安全。

賴總統對畢業生提出3點期許，第一，傳承精實軍風，強化自律與專業。軍隊的尊嚴來自每一位官兵的行為與態度，無論是國軍3大信念「國家、責任、榮譽」，或是「實踐忠誠精實軍風」、「矢志捍衛民主憲政」，這些都不是口號，而是軍人要身體力行的價值。希望大家銘記部隊軍紀、軍人操守，攸關人民對國軍信任與國家安全穩定。

第二，堅定捍衛國家主權，追求真正和平。賴總統提到，上個月和各國代表齊聚一堂，紀念二次世界大戰歐戰勝利日。歷史明確訴說，無論用什麼理由或意識形態，以武力侵略其他國家，都是不正義罪行，且必定失敗；團結捍衛家園與自由民主夥伴，終將獲得勝利。

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賴總統強調，珍視和平，就不能坐視侵略，更不能掉以輕心。面對威權主義持續不斷威脅，以及各種滲透手段，大家一定要提高警覺，精進戰技，提升國防力量，反共、反滲透、反併吞，堅定捍衛國家主權，以實力達到真和平。

第三，勇於突破創新，打造現代化國軍。賴總統期許大家無論未來身處什麼崗位，都能與時俱進、持續學習，以創新思維迎接新科技、新挑戰。政府也會持續推動國防改革，落實國防自主，透過各項政策支持國軍，讓大家無後顧之憂；同時努力團結所有國人，讓國人成為國軍最堅強的後盾。（編輯：張雅淨）1140626