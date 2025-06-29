團結國家第3講談憲政 藍：賴總統論述雙標自我矛盾

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（中央社記者劉冠廷台北29日電）總統賴清德今天發表「團結國家十講」第3講主題「憲政體制」，國民黨立法院黨團指出，賴總統連台灣人曾參與中華民國「五五憲草」的制定過程都可以搞錯，其他的論述更是到處充滿雙標、自我矛盾。

賴總統展開「團結國家十講」系列宣講，今天前往新竹市出席「國際獅子會300B6區年度感恩餐會」活動，並以「憲政體制」為主題發表第3講。

國民黨立法院黨團下午發布新聞稿指出，賴總統在演講時主動提到，台灣人沒有參加中華民國的制憲過程，但事實是，當年台灣省共有18位來自各行各業的代表出席制憲。

國民黨團質疑，總統、總統府現在連google的能力都沒有嗎，還是賴總統要故意說謊，只為假造中華民國1949年前未實質統治台灣，如果總統為了意識形態、大惡罷公開說謊，這是何等嚴重問題，賴總統應向民眾說清楚講明白。

國民黨團指出，賴總統指國會改革法案違憲、財政收支劃分法修正弱化地方，憲法訴訟法、公職人員選舉罷免法、警察人員人事條例、中央政府總預算等修法不符社會期待。但這些改革法案與大法官獨立自主、罷免附身分證和維護警消權益等議題，不都是民進黨過去長期的政治主張，為何賴總統一執政，這些主張全部被行政院鄙棄，甚至發動覆議及釋憲。

國民黨團認為，原因只有一個，這些修法都是在實質的監督政府、強化地方政府及民眾權益與自主權，民進黨無法再利用這些法律控制人民、剝削地方政府，無法讓賴總統再大權獨攬，賴清德當然反對。

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國民黨團表示，賴總統還說，青鳥及發動大惡罷的公民團體，都是公民自動自發舉動，請問罷團、青鳥、民進黨公職常披露，總統常與罷團領導人開會又是怎麼回事；台灣人民不要這樣分化台灣、監控人民的政府，全民更不希望民進黨主導、濫用政府資源的大惡罷，破壞台灣的憲政體制及民主價值。

國民黨團強調，7月26日請勇敢站出來投下「不同意罷免票」，給民進黨、賴總統一個教訓，告訴民進黨，人民要民主、人權、安定，不要濫權、貪污、鬥爭。這個聲音，必須被看見、被聽到，中華民國才有希望，台灣才有未來。（編輯：林克倫）1140629