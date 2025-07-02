內政部：復康聯盟黨主席違反國安法 負責人限期改選

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（中央社記者賴于榛台北2日電）復康聯盟黨主席屈宏義日前因違反國安法等，一審遭判10年有期徒刑。內政部今天表示，屈宏義依法已不具政黨負責人資格，內政部將限期復康聯盟黨於3個月內重行選任負責人，否則最高開罰新台幣100萬元。

內政部今天透過新聞稿指出，依政黨法第7條、第39條規定，政黨負責人如受「10年以上有期徒刑之判決尚未確定」，即不具負責人的資格，政黨應於3個月內重行選任負責人；違者，處政黨新台幣20萬元以上100萬元以下罰鍰。

內政部說，屈宏義日前經台中高分院依國家安全法判處有期徒刑10年，依法已不得再擔任政黨負責人，將函請復康聯盟黨於9月26日前完成負責人改選。

內政部指出，屈宏義及復康聯盟黨主要幹部，涉收境外敵對勢力資金組織政黨，吸收退役軍人擔任幹部，蒐集並交付軍事情資，危害國家安全及自由民主憲政秩序情節重大，內政部已蒐整相關事證，將提請政黨審議會審議通過後，向憲法法庭聲請違憲解散。

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此外，共和黨主席、負責人周克琦因收取境外敵對勢力資助，協助動員走路工從事抗議活動、選舉造勢，日前也遭台灣台北北地方法院依反滲透法一審判處2年有期徒刑。內政部則說，將蒐集共和黨違法事證，倘該黨目的及行為有危害國安或自由民主憲政秩序的情事，將依法聲請解散。

內政部也重申，政黨從事政治活動，應確實遵守政黨法及相關法律，不得有接受境外勢力指示、委託或資助，從事發展組織之行為，以免觸犯國安法規定而遭受處罰及解散，呼籲政黨確實遵守相關法令規範，勿淪為統戰工具，共同維護中華民國自由民主，健全政黨政治發展。（編輯：翟思嘉）1140702