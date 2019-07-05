資安防範受肯定 酈英傑讚台灣是模範

（中央社記者吳柏緯台北5日電）美國在台協會（AIT）處長酈英傑今天表示，台灣在5年前就察覺中國基礎通信設施隱藏的資安風險並做出應對。如今，台灣的資安防範已是值得其他國家效仿的榜樣。

2019年台灣網路治理論壇今天上午揭幕，美國在台協會處長酈英傑致詞時提到，目前在網路治理領域面臨的迫切挑戰，就是5G網路的安全。他說明目前美國致力發展5G網路的基礎建設，5G網路不僅關乎基礎通信設備，同時也是未來科技轉型的基礎，例如自駕車、人工智慧與物聯網。

但在科技發展的過程中，同時也隱含著風險。酈英傑指出，美國與理念相近的國際夥伴，對於近年中國製造的電信設備感到憂心，他進一步說明，如果中國掌握了5G的基礎設備，就很有可能藉此竊取流經該網路的數據資料，導致使用者暴露於資安風險之下，更進一步，甚至可以藉此癱瘓他國的網路設施。

不過酈英傑也特別提到，台灣很早就察覺了這些中國製造的電信設備隱藏的資安風險，於是從5年前就開始禁止使用中國製造的基礎通信設備。台灣是明智的榜樣，如今，世界各國才開始陸續效仿。

酈英傑進一步表示，不只5G設施，物聯網一樣面對資安的風險，因為所有的東西都連上網路，代表所有東西都暴露在可能被駭的風險，要是有心人士想要操作，所有便利的數位服務都將成為潛在的網路漏洞。

除了資安風險，網路治理的另一個挑戰就是錯假資訊。酈英傑說明，現在確實有人想要透過網路的便利，製造分裂、散布不實的內容，在民主社會中，錯誤與不實資訊，會令人懷疑民主的核心價值。

酈英傑提醒，不只2016年俄國干預美國總統大選，根據可靠消息，台灣2018年的地方大選，同樣有來自外部的力量對選情造成影響。

酈英傑說，這些情形都一再顯示，目前面對的惡意行為是企圖藉由社會開放的特性，攻擊社會。這些實行惡行的人確信，他們的行為將使社會分化更嚴重、更兩極化，民眾無法區分虛實將造成社會治理更加困難，甚至對民主體制失去信心。

酈英傑說明，台灣不管在保護公民隱私、網路自由，以至於民主價值的各項討論中，都扮演著重要角色。台灣不但是網路供應鏈的重要一環，也是高度數位連結、充滿活力的民主社會。

酈英傑表示，台灣也必須對「將數位科技用於限制宗教少數族群的自由」、「將數位科技用於社會信用體系」等行為說不，同時以台灣經驗提供務實的解決方式，與理念相近的國家共同捍衛民主價值。

酈英傑說，雖然每一件事都不容易，但台灣一定做得到。（編輯：趙蔚蘭）1080705