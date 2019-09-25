人機協作應用刀具管理系統 提升效率3成

台灣創新技術博覽會將從26日起登場，資策會將展示人機協作應用刀具管理系統，可節省產線刀具成本20%以上，提升效率30%。（資策會提供）中央社記者鍾榮峰傳真 108年9月25日

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）台灣創新技術博覽會將自26日起登場，資策會將展示人機協作應用刀具管理系統，可節省產線刀具成本20%以上，提升效率30%。

資策會地方創生服務處處長洪毓祥表示，刀具管理在金屬加工產業扮演關鍵角色，無預警的刀具撞車造成設備損傷，需要停機維護刀具和主軸，等待設備與零件的載運時間，增加運費與停機成本，工單重新排程等問題，平均一次刀具撞車費用約達新台幣80萬元到90萬元。

資策會開發人機協作應用刀具管理系統，已在實證場域導入5個月時間，協助業者蒐集製程中的10把刀具數據，累積約萬筆資料，透過刀具次數時間壽命數據，搭配產線操作流程數據，以智慧演算法推論精確刀具壽命，可達成節省產線刀具成本20%以上。

因應未來金屬加工工廠提高自動化趨勢，資策會表示，相關刀具管理系統開始蒐集產線設備、配刀經驗等相關數據，當輸入加工規格後，系統可提供配刀指引建議、供應商指引建議等，縮短新手上線時間，提升新手快速入門效率可達3成以上。

相關刀具管理系統也符合政府智慧機械投資抵減政策的一環，資策會指出，從今年起投資在自行使用的全新智慧機械及導入5G系統軟硬體、技術或服務，投資100萬元至10億元額度內，可折抵當年營所稅5%，最高有機會可折抵稅額達5000萬元。（編輯：林興盟）1080925