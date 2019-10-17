布局區塊鏈應用 資策會推微控制器IoT管理技術

（中央社記者鍾榮峰台北17日電）資策會推出「微控制器IoT上鏈管理技術」解決方案，可降低區塊鏈+物聯網的整合門檻，以物聯網晶片擷取資訊上鏈並強化信賴機制，可應用在健康醫療、交通物流、零售等領域。

台北國際電子產業科技展16日至18日在南港展覽館展出，資策會在「解密科技寶藏－DO IT Today創新科技館」，展示「微控制器IoT上鏈管理技術」解決方案。

資策會指出，解決方案具備3項關鍵技術，包括物聯網（IoT）裝置端的Porting kit上鏈技術（區塊鏈化），結合IDEAS Chain平台佈建裝置上鏈，並以多階層資料授權管理智能合約，可達到低算力、高頻量、跨鏈資料識別的效益。

資策會將和台灣兩家晶片大廠合作，協助台灣IC業者整合自家單晶片產品，運用分散式稽核技術搭配Cortex-M等級晶片，達到產品出廠即上鏈的功能。此外再結合資服業者分散式代理人引擎（Dapp），將大量高頻的IoT數據切片壓縮分層上鏈，再透過分散式身分識別（DID）為基礎的交易網路框架，來發展多階層資料授權管理智能合約。

資策會指出，區塊鏈除了金融應用外，也可應用在醫療病歷、生產履歷、智能合約等領域。當區塊鏈整合物聯網，以擷取自機器的數據進入區塊鏈，可從源頭強化信賴機制。（編輯：鄭雪文）1081017