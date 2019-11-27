資策會推零距離裝置管理服務 攻5G雲端應用

（中央社記者鍾榮峰台北27日電）資策會智慧系統研究所推出「零距離裝置管理服務」，攻5G雲端應用，已完成智慧工廠、智慧醫療、智慧交通與智慧城市等多領域場域實證。

「零距離裝置管理服務」已完成多領域場域實證，可因應5G環境所需，符合國際標準協定的聯網裝置管理服務，解決各種裝置設備管理問題。

資策會指出，「零距離裝置管理服務」是一套高效管理大量終端裝置、符合OMA（Open Mobile Alliance） DM（Device Management）與LwM2M（Lightweight Machine to Machine）等國際標準的物聯網應用解決方案，提供遠端裝置監控與診斷、軟體安裝與更新、韌體更新、事件警告與效能監測等服務。

使用者可利用網頁或手機遠端控管遠端裝置，進行控管裝置設定，不須到設備現場維護與升級，可降低企業的維護人力與成本，也可即時發現異常行為與資安事件，避免惡意程式破壞。

資策會指出，相關方案不限定裝置廠牌、型號、類型，使用單一管理介面控管異質聯網設備，具有業務邏輯應用與使用者介面的軟體即服務SaaS（Software as a Service）雲端解決方案。

另外開發商只要呼叫設備管理共通服務，不需了解各種管理協定，即可完成聯網裝置管理功能，可降低業者開發門檻，並降低營運成本與提高生產力。（編輯：鄭雪文）1081127