IDC：5G吃到飽資費 初期早鳥優惠方案才有可能

（中央社記者江明晏台北6日電）台灣明年將進入5G時代，國際數據資訊（IDC）預測，吃到飽資費僅有可能出現在初期早鳥優惠方案，而5G智慧機補貼將影響用戶升級意願，預期2020年後電信市場將因5G產生全新的市場競爭規則。

IDC今天發布對2020年台灣市場的十大資訊與通信科技（ICT）趨勢預測，IDC台灣區總經理江芳韻表示，數位轉型已朝向下一階段邁進，企業必須加快對關鍵技術和新營運模式的投資，積極轉變為具有超規模、超速度和超連接的未來型企業，才能為邁向數位經濟時代做好準備。

其中，台灣5G市場將在2020年正式登場，其高頻寬、低延遲和大連結特性預計將帶動更多科技應用與差異化服務，IDC認為「 5G將改變市場競爭規則」。

IDC預期，台灣5G發展初期將多著重在消費娛樂相關服務，如3D、AR、VR等沉浸式體驗，未來進入SA獨立組網後將會看到符合5G真正特性的垂直產業應用出現。

IDC也預期，電信業者將定位5G為Premium Service，即針對電信有較高品質要求的客戶所設計的服務，預期吃到飽資費僅有可能出現在初期早鳥優惠方案，而5G高階智慧型手機如iPhone的補貼則將影響用戶升級的意願，預期2020年後電信市場將因5G產生全新的市場競爭規則。

由於5G採取網路功能虛擬化和軟體定義網路等技術以達成網路切片功能，相較前幾世代的通訊技術，這種開放式架構更易遭受攻擊威脅，IDC認為，未來5G資安防護將是電信業者必須正視和面對的重要課題。（編輯：蘇志宗）1081206