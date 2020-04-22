臉書入股Jio 進軍印度電子支付與電商市場

（中央社記者康世人新德里22日專電）印度信實工業旗下電信公司Jio Platforms Limited今天宣布，臉書以57億美元（約新台幣1716億元）收購公司9.99%股權。這代表臉書大舉進軍印度電子支付與電子商務市場。

Jio的聲明還說，這是世界上對科技公司少數股權收購的最大投資案，也是印度科技領域的最大外國直接投資（FDI）案。

臉書（Facebook Inc.）對Jio的投資，將讓Jio躋身印度市值排名前5大上市公司之列。這項交易，讓Jio的市值達到4.62兆盧比（約新台幣1.81兆元）。

針對這次收購，臉書發表聲明說，將聚焦在旗下通訊軟體WhatsApp和信實的電子商務合資企業JioMart合作，以利使用者和小型企業的連結。

臉書擁有的WhatsApp已獲准在印度推出電子支付服務，將和Google Pay與Paytm等對手競爭。

臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在一份聲明中表示，印度擁有臉書和WhatsApp最大的社群，還有許多才華洋溢的企業家。印度正處於重大的數位化轉型，像Jio這樣的公司在數億印度人及中小企業上網方面，發揮重要作用。

WhatsApp在印度擁有4億用戶，覆蓋印度近80%的智慧型手機用戶。

祖克柏指出，印度擁有超過6000萬家小型企業，數百萬計的人依賴這些企業獲得工作。由於世界各地正處於封鎖狀態，許多企業家需要數位工具尋找客戶發展業務，這些臉書都可以提供協助，也是臉書與Jio合作，幫助印度個人與企業創造機會的原因。

印度首富安巴尼（Mukesh Ambani）2016年底進軍印度電信行業，透過旗下信實工業（Reliance Industries）的電信公司信實資訊通信公司（Reliance Jio）提供免費上網方案，讓印度透過手機上網人口大增。

臉書表示，Jio讓超過3.88億印度人上網，推動新創企業的設立，人與人之間以新的方式連結，臉書將致力於和Jio把更多印度人連結在一起。

英國金融時報3月曾報導，臉書與Jio洽談入股10%，但受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響，全球旅行禁令而中斷。（編輯：王永志）1090422