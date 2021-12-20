日本富豪脫離太空站 結束12天太空旅行

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影片來源：Yusaku Maezawa【MZ】

（中央社東京20日綜合外電報導）日本首位在國際太空站（ISS）停留的民間人士、ZOZO創辦人前澤友作，今天結束12天太空旅行，已在日本時間上午8時50分左右離開ISS，預計中午將降落在哈薩克平原。

日本共同社報導，46歲的前澤今天在離開ISS前透過推特表示，「轉眼間就在太空過了12天，接下來要換穿太空服搭乘俄羅斯太空船聯合號（Soyuz）」。前澤是全球第10位在ISS停留的民間人士。

他說，預計日本時間12時13分左右將降落在哈薩克平原，「要回家了」。

前澤在ISS停留期間發布多則影片，也讓他的YouTube頻道訂閱數從上太空前的約75萬，到在ISS時一舉突破百萬訂閱。他也用手機拍攝繞地球一圈的縮時攝影，還介紹ISS中的太空生活等。

更特別的是，前澤18日在影音平台頻道正式宣布「從太空捐款給大家」，承諾參加者「人人有獎」。

這項「來自太空的捐款」活動昨晚正式開跑，有網友抽到500日圓（約新台幣122元）說，「抽到了，謝謝」；有網友抽到500日圓後立馬捐出；也有網友抽到最大捐款額度的100萬日圓。

獲得「來自太空的捐款」的日本網友，可透過專用APP及電子支付方式拿到這筆捐款。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1101220