台印度簽署備忘錄 深化資安技術合作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里3日專電）科技部轄下國家實驗研究院國家高速網路與計算中心，今天與印度堪坡理工學院（IIT Kanpur）完成簽署合作備忘錄，同意深化在資安技術交流與研究的合作。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，合作備忘錄由國網中心主任史曉斌與印度堪坡理工學院國際長約希（Yogesh Joshi）採「異地簽字」方式完成簽署。

堪坡理工學院在印度創新技術與研究居領先地位，過去曾多次透過線上會議，與國網中心和駐印度代表處科技組討論資安議題，建立起台灣與印度的合作橋梁。

國網中心在新聞稿中表示，經過多次交流，雙方把討論的議題從典型的資安研究，逐漸擴大到資安趨勢與威脅態樣分享，最後決定以惡意程式行為分析及雲端資安攻防等議題，優先進行合作。

根據備忘錄，考量惡意程式為目前網路上主要的資安威脅之一，雙方將透過惡意程式行為分析，掌握這類程式對系統與網路帶來的影響，進而建立資安威脅模型。

此外，雙方也將配合操作技術（OT）安全與網宇實體系統（CPS）的需求，提供雲端虛擬化的架構，讓雙方可在共同的雲端平台上，進行場域環境建置以及資安應用情境等議題研究，建立起跨國資安研究平台。

駐印度代表處科技組組長王金燦表示，資訊安全成為國家安全議題，新型態的資安威脅層出不窮，這是科技組居中介接此次簽署的原因。

他說，在政府新南向政策下，印度將是智慧科技重要合作國家之一，科技組將繼續在印度推廣台灣智慧科技，如下世代半導體、精準健康及低軌通訊等產業，強化台印度在資訊應用安全的整合。（編輯：陳惠珍）1110103