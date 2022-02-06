缺燃料乏人才 德核電廠延役無望

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（中央社記者林育立柏林6日專電）歐盟打算將核電納入綠能，讓德國社會出現續用核電的聲音，但由於缺乏燃料和人才，核電復興無望，德國可望在今年底正式告別核電。

2011年日本福島核災後，社會反核聲浪高漲，德國決定在2022年前關閉所有核電廠。按規劃，今年底最後3座核電廠關閉後，核電從此將功成身退。

然而，自從歐盟執委會1月提出永續金融分類標準的相關草案，肯定核電的零碳排優勢，準備將核電納入綠色能源後，最近德國社會出現檢討廢核政策的聲音。許多人認為再生能源建設緩不濟急，為達成減碳目標，呼籲延長現有核電廠的使用年限。

針對延役，核電專家施奈德（Mycle Schneider）表示，每座核電廠使用的燃料棒都是量身訂做，經營者得先與鈾礦場簽約，之後加工製成燃料棒，這過程需要4到5年的時間。

這位定期發表「世界核能產業現況報告」（World Nuclear Industry Status Report）的專家接受德國「經濟週刊」（Wirtschaftswoche）訪問時，指出由於缺乏燃料，核電廠根本沒有條件延役，挖苦那些喊延役的政治人物，「以為燃料棒在超市可以買得到」。

在德國，擁有核電廠的安能（EnBW）、萊茵集團（RWE）、意昂集團（E.ON）等大型能源集團，本身也無意延役；負責營運核電廠的意昂子公司Preussen Elektra執行長諾特（Guido Knott）就說，除役早已規劃好，沒有足夠的燃料棒可用。

另一個問題是缺乏核工業人才。

諾特表示，自從決定廢核後，德國的核電專家不是退休、就是提早退休。大學畢業後還得訓練4年，才有資格為核電廠工作，而且每座電廠員工所受的訓練不一樣，無法隨意將員工調到不同廠工作，因此德國已找不到能營運核電廠的人才。（編輯：韋樞）1110206