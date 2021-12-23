比利時現有核電廠2025年關閉 或採天然氣發電補能源缺口

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比利時政府達成協議，現有核電廠2025年將關閉。圖為位於安特衛普的核電廠。（圖取自維基共享資源，作者Wwuyts，CC BY-SA 3.0）

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（中央社布魯塞爾23日綜合外電報導）比利時法語廣播電視台（RTBF）和法蘭德斯廣播電視台（VRT）今天報導，比利時政府已達成一項協議，現有核電廠2025年將關閉。與此同時，政府仍將繼續投資研究核電技術。

路透社報導，比利時7黨組成的聯合政府已就這個議題爭論數週，綠黨（Greens）堅持2003年通過的一項立法所設定的核能退場時間，必須予以尊重，法語區的自由派則傾向留下兩座最新的反應爐運轉。

比利時境內有兩座核電廠，總共有7個反應爐，由法國能源公司Engie營運。

RTBF和VRT報導，比利時政府徹夜討論，一群核心內閣部長達成一項折衷方案，在2025年關閉現有最後一座核電廠。

不過，比利時也將投資1億歐元（1.134億美元），研究未來的核能科技，焦點將放在更小的模組反應爐。

比利時政府仍必須決定如何填補核能除役後的能源缺口，天然氣發電可能是選項之一。至於最後結果如何將在明年3月底前做成決議。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1101223