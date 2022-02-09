蘋果將推新支付功能 iPhone搖身成為行動收銀機

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）蘋果公司將於今年稍後推出新的支付功能，號稱美國企業和商家只需使用iPhone，就能接受非接觸式信用卡或其他數位錢包的感應付費，成為進軍蓬勃發展支付業務的新挑戰者。

蘋果（Apple）今天表示，毋須安裝額外硬體，顧客只須將自己的裝置貼近商家的iPhone，就可進行無接觸支付，不再需要依賴電子支付公司Block等第三方業者的支付終端設備。

蘋果表示，新支付系統將採用近距離無線通訊（NFC）技術來支援各種付款方式，包括iPhone與iPhone之間。這家科技巨頭補充說，蘋果不會知道採購與支付的所有過程，隱私安全無虞。

蘋果在聲明中說，「這項新功能將使全美各地數以百萬計商家，從小型企業到大型零售商都能使用他們的iPhone」接受顧客付款。

蘋果說，支付平台Stripe和電商Shopify今年春天將率先向美國企業客戶提供Tap to Pay支付服務，其他平台預計將於今年稍後跟進。

Stripe商務長阿瓦拉多（Billy Alvarado）表示：「無論你是網際網路優先（Internet First）的零售商還是個人企業家，都可以利用口袋裡的裝置接受非接觸式支付，也就是你的iPhone。」

蘋果推出新的支付系統，作為其進軍金融服務業的最新新舉措。只要具有非接觸式感應功能，顧客也可使用信用卡和簽帳金融卡進行付款，比如Visa和萬事達卡（MasterCard）。

蘋果不斷強化其在金融科技方面的服務，除了2019年與高盛集團（Goldman Sachs）合作發行信用卡Apple Card，據報目前正在研發「先買後付」服務。

不過，蘋果並不是第一個不需安裝額外設備就能將旗艦智慧型手機變成支付終端設備的公司，韓國三星公司（Samsung）早在2019年10月就已推出類似服務。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1110209