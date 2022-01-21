資策會：疫情加速行動支付 常用度有機會超越現金

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）資策會MIC調查顯示，COVID-19疫情加速消費者使用行動支付，如果疫情持續影響，行動支付常用度有機會超越現金；疫情也加速各地商家導入行動支付，縮小六都與非六都的通路落差。

資策會產業情報研究所（MIC）今天公布去年行動支付消費者調查，顯示消費者首選行動支付的偏好度明顯提升，從2020年占比37%成長至去年的50%，至於首選實體卡的比例從2020年占比35%降至去年的26%。

在行動支付、實體卡、現金及電子票證等4大支付工具中，MIC產業分析師廖珈𤫇表示，常用度也是重要指標，去年行動支付常用度首次逼近7成（69%），追近第1名的實體卡（74%）與現金（71%），成為唯一3年內連續成長者，反映COVID-19疫情因素加速消費者使用行動支付，如果疫情持續影響，行動支付常用度有機會超越現金。

MIC調查去年全國三級警戒疫情期間的消費者行為，發現常用現金比例大幅降低至38%，是所有支付工具降幅最大者，最常用的是實體卡（56.2%）與行動支付（55.7%），其中行動支付幾乎追上實體卡。

MIC調查也顯示，行動支付是疫情期間消費者使用頻率增加最多者，近6成消費者提升使用頻率。

資策會MIC指出，疫情期間消費者高度重視無接觸需求，甚至進而吸引非用戶開始使用行動支付。

進一步針對六都、非六都消費者分析，MIC表示，六都消費者曾使用行動支付的比例高達86%、非六都地區為79%；六都消費者最常使用的前兩名付款工具是實體卡（75%）與行動支付（71%）、非六都消費者最愛用現金（76%），其次是實體卡（71%），行動支付只排第3（61%）。

廖珈𤫇指出，疫情加速各地商家導入行動支付，縮小六都與非六都的通路落差，不過由於六都與非六都通路布局仍存在差距，整體而言，六都行動支付發展仍較成熟。

MIC此次調查期間在去年8月至9月，採取網路調查方式，有效樣本數5000份，在95%信心水準下，抽樣誤差正負1.39%；疫情期間是去年第3級警戒（5月17日至7月26日）期間。（編輯：楊凱翔）1110121