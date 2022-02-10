SpaceX要送3萬顆衛星上太空 NASA感到擔憂

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國太空探索科技公司（SpaceX）的「星鏈計畫」（Starlink）要把約3萬顆人造衛星送上太空軌道，美國國家航空暨太空總署（NASA）和若干科技及通信巨賈對此同感擔憂。

路透社報導，馬斯克（Elon Musk）創辦的太空探索科技公司之前取得授權，可發射約莫1萬2000顆提供寬頻服務的人造衛星，並再度申請授權，擬發射數量高達3萬顆的第2代人造衛星。

NASA致函美國聯邦傳播委員會（Federal Communications Commission, FCC）指出：「NASA擔憂串頻的情況可能會驟增，並且有可能不利於NASA的科學和載人太空飛行任務。」

NASA指出，目前總共有2萬5000顆衛星在太空軌道繞行，並且大約有6100顆衛星的高度低於600公里，並說美國太空探索科技公司的第2代衛星擴張「將不只是繞行太空軌道的衛星數量倍增，而是低於600公里的衛星數量增加5倍」。

哈佛史密森尼天體物理中心（Harvard- Smithsonian Center for Astrophysics）天文物理學家麥道威（Jonathan McDowell）表示：「我們一直擔憂，數量龐大的衛星會干擾天文觀測…我認為我們有必要再累積些操作數千顆衛星的經驗，然後我們才能增加至數以萬計（的衛星）。」

不只是政府部門與學界關切SpaceX的星鏈計畫，網路科技巨擘亞馬遜（Amazon）與美國直播衛星DBS服務供應商迪許網路公司（Dish Network Corp.）也同感擔憂。亞馬遜已宣布，擬藉由「古柏計畫」（Project Kuiper）將斥資至少100億美元（約新台幣2782億元），打造3236顆這類的衛星。

亞馬遜指出，依據美國太空探索科技公司提出的申請，「至少數百個，甚至超過1萬顆SpaceX的衛星，可能與古柏計畫（的衛星）在相同高度運行」。

亞馬遜提醒「這種軌道重疊的影響，將大幅增加古柏系統的風險與其他方面的負荷」，並要求FCC制定「合理的規範」。

雖然在太空軌道部署衛星非常燒錢，不過住在偏遠或是光纖電纜及基地台無法深入地區的民眾，可藉此享有高速的網路服務，而且碰上颶風或其他天災導致通訊中斷的危急時刻，衛星通訊科技也可望發揮關鍵作用。（譯者：曹宇帆）1110210