公有雲應對網路威脅 Google分享6大趨勢

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（中央社記者江明晏台北18日電）Google表示，公有雲比地端部署基礎架構更加安全，但前提是機構所採用的雲端環境，必須跟得上雲端安全防護優勢，Google今天分享推動技術革新的六大安全趨勢。

針對近期網路攻擊、資料外洩和詐騙活動頻繁，為了讓更多人了解Google如何應對網路威脅，Google今天舉行線上說明會，並發布「選擇公有雲還是地端部署環境？推動技術革新的六大安全趨勢」。

Google表示，第一，公有雲的成本效益：許多大型機構正面臨傳統地端部署資料中心環境日漸複雜的問題。公有雲供應商的產品服務規模，並不會增加作業複雜性，反而是一大優勢。因為公有雲可以充分發揮規模經濟的效益，降低部署單位的費用，以更便宜的價格進行基礎控管，將安全性作為最優先的考量，進而投資與實施地端部署基礎架構無法比擬的安全防護措施。

第二，「命運共同體」模式的重要性：雲端運算一直以來都是以共同責任模式為基礎，這是一種具有相互依賴性的命運共同體模式，雲端服務供應商負責保護底層基礎架構 （即雲端服務安全性），而客戶則負責確保設定、資料保護及存取權的安全性 （即使用雲端時的安全性）。

第三，資安領域的良性競爭：全球公有雲供應商競相提供更優異的安全防護機制，整個產業的安全性強化功能發展速度與規模也隨之提升。這樣的市場競爭讓雲端安全防護規範越來越嚴格，同時也提升了雲端靈活性與生產力，進而帶來效能優於地端部署環境的創新安全防護技術。

第四，雲端環境可作為數位免疫系統：公有雲供應商不斷推出數百項更新，每一項安全性更新都是根據要求、威脅、安全漏洞或全新攻擊技術而研發，使用雲端服務所提供的每一項安全功能更新來保護網絡、系統和數據，這就像是獲得了一個全球數位免疫系統一樣。

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第五，軟體定義基礎架構：相較於地端部署，雲端環境的一大優勢為軟體定義基礎架構，這代表雲端環境能夠以更靈活的方式進行設定，讓客戶免去硬體配置或管理作業的負擔。從安全性的角度來看，這代表客戶能夠將安全性政策指定為程式碼、持續監控其設定成效，也能在更低的作業風險下，變更建構與應用模型，並允許分階段進行變更與實驗。

第六，基礎架構部署速率與擴充性：由於雲端環境的規模，供應商需透過持續整合/持續部署 （CI/CD） 系統，自動化軟體部署和更新作業，這麼做可以確保各地產品版本一致，提供安全性強化功能、頻繁的改良功能和安全性更新，在大規模實現可靠性的同時，也能在發生任何問題時快速進行復原。（編輯：黃國倫）1110318