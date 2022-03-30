長庚研究：過動症孩子易感到無聊 注意力更不集中

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（中央社記者蘇思云台北30日電）長庚大學團隊研究發現，過動症兒童比一般兒童更容易感到無聊，感到無聊時也可能影響注意力不集中。建議家長為過動症兒童找到真正感興趣的事情，降低無聊感受，進而改善注意力。

科技部今天舉行研究成果記者會，長庚大學職治系暨行為科學所助理教授許嘉芬運用腦造影分析，探索注意力不足過動症（ADHD，俗稱過動症）兒童行為與大腦結構與功能的關係，研究成果可作為ADHD兒童治療策略的參考。

ADHD是兒童時期常見的神經發展疾患之一，過動兒會出現注意力不易集中、活動量過高及行為衝動，相關症狀可能延續到青少年或成人，並且擴及影響到患者的家庭關係、學習表現和工作成就。

許嘉芬表示，研究團隊比對典型發展兒童跟ADHD兒童，一起進行注意力測驗後填寫問卷，詢問他們平常容易感受到無聊的傾向，以及做完注意力測驗後的無聊狀態。

許嘉芬表示，研究發現ADHD兒童的無聊傾向、無聊狀態都比較高，也發現做完注意力測驗後，ADHD受試者感到多無聊，也跟他測驗犯的錯誤多寡有關，無聊可能進一步影響過動症行為的表現，像是注意力不集中。

許嘉芬告訴中央社記者，ADHD研究過去比較是看注意力、記憶力等認知功能的表現，很少探討無聊情緒的影響。過去自己在加拿大做博士後研究時，當時有一位老師是社會心理學家，長期研究無聊，但主要針對成人做研究，從中獲得研究靈感。

許嘉芬表示，理論來看，無聊被定義成一種注意力缺失，對現在狀態不夠滿意，想做別的事情但又不能達成，因此感覺無聊。後來團隊嘗試在過動兒身上測試無聊傾向，這項研究成果後來發表在2020年國際級學術期刊精神醫學研究第286卷。

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研究發現，當過動症兒童感受到無聊時，對他注意力的影響可能是雙向的，也就是說，當孩子開始覺得寫作業很無聊，注意力表現就愈差；反過來說注意力愈差時，也愈容易覺得寫作業很無聊。

許嘉芬建議，如果ADHD孩子感到無聊時，家長並不是一味塞更多事情給孩子做，而是要找到讓他們感到興趣、進而願意真正投注心力的事情，如此一來可以大幅降低孩子們的無聊感受，進而改善注意力的表現。（編輯：黃國倫）1110330