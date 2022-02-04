寄養媽媽吳佩雯接納孩子傷痕 不怕受挫樂在其中

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（中央社記者葉臻桃園4日電）吳佩雯擔任寄養媽媽10餘年，讓她學會接受每個孩子的不同和過往傷痕，過程不容易也有許多挫折，但她樂在其中、想付出所能，「做到不能再做為止」。

寄養童往往遭家庭暴力、性侵或父母入監等，被國家接手照顧；政府與非政府組織媒合有意願的家庭，受訓、培育成寄養家庭，照顧孩子生活起居。

吳佩雯曾照顧3名短期寄養童，家中現有待了7年、就讀國民中學的「燕哥」，和已相處2年、現在6歲的「樹懶」。

吳佩雯告訴中央社記者，她一直以來都是全職家庭主婦，很愛小孩，當時鄰居剛申請成為寄養家庭，經邀約後聽了招募說明會，走上寄養家庭路。

吳佩雯說，當時她的兩個小孩都已18歲，她有時間和空檔，也獲先生支持，抱著滿滿信心，相信能把教自己小孩的方法應用在寄養童上，之後才發現不像想像得那麼簡單。

例如原生在暴力家庭的「樹懶」剛到寄養家庭時，半夜會無意識大哭、尿床，無論吳佩雯怎麼安撫都沒用，但吳佩雯不放棄，把樹懶當兒子照顧，除治療過動症，還帶他1週上5次早期療育課，搭配心理諮商師，積極治療。

「燕哥」在父母離異後，媽媽另嫁他人、爸爸頻繁入監，由於「燕哥」有智能與敘述表達障礙，曾在便利商店偷竊，甚至在學校對同儕暴力相向，讓吳佩雯屢次被老師請到學校。

有一次學校開家長會，吳佩雯當眾被其他家長羞辱，要她「小孩沒教好就不要帶出門」，當下仍忍著難過，代「燕哥」向對方致歉。

吳佩雯說，原生家庭帶給孩子們的創傷很難抹滅，「每個孩子都有他們的傷痕，要接受他們的全部」，好的寄養家庭要不怕挫折及氣餒，不斷調整心態，也變得堅強。

吳佩雯說，「燕哥」雖常惹麻煩，但其實是暖男，每天放學回家都關心她累不累，還會主動分擔家事；「樹懶」也會畫圖鼓勵她，童言童語讓她很窩心。

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「燕哥」爸爸日前出獄，狀況也較穩定，「燕哥」有機會回原生家庭；「樹懶」今年有機會被國外家庭領養，她買繪本教導「樹懶」，以後家庭會有不同膚色兄弟姐妹，也會有新的爸爸、媽媽。

吳佩雯說，之前帶過的寄養童都是回原生家庭，「樹懶」是第一個可能被收養，但長期相處有感情，先生一度很掙扎、想收養，後來考量「樹懶」年紀較小，但她和先生已50多歲，以後可能沒體力照顧，決定祝福他未來在國外的生活。（編輯：李明宗）1110204