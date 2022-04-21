日本團隊首創iPS細胞人造淚腺 有望助治療乾眼症

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日本大阪大學研究團隊以誘導性多功能幹細胞（iPS細胞）成功製作出類似人眼淚腺的立體性組織。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社東京21日綜合外電報導）日本大阪大學研究團隊以誘導性多功能幹細胞（iPS細胞）成功製作出類似人眼淚腺的立體性組織，這是全球第一個成功案例，將來有望用於治療嚴重的乾眼症或開發相關藥物。

日本共同社報導，大阪大學幹細胞應用醫學贊助講座教授林竜平所率領的團隊，將上述研究成果發表在本月20日的英國科學雜誌「自然」（Nature）上。

報導說，人眼表面分布著由淚腺所分泌的淚液，用於防止眼球乾燥，但自體免疫疾病「乾燥症」（又稱「修格蘭氏症候群」，Sjogren's Syndrome）等疾病會破壞淚腺機能，造成嚴重的乾眼症。

因成人的淚腺不會再生，沒有根本性的治療方法。

研究團隊利用人類的iPS細胞製作淚腺的基礎細胞，並做出大小約為數公厘的迷你尺寸立體淚腺組織。（譯者：顧荃/核稿：陳政一）1110421