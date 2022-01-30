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日本研究：邊聽音樂邊念書效率可能不佳

2022/1/30 15:10（1/30 16:01 更新）
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研究顯示，邊聽音樂或廣播邊念書，可能會影響效率。（圖取自Pixabay圖庫）
研究顯示，邊聽音樂或廣播邊念書，可能會影響效率。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社東京30日綜合外電報導）日本東北大學教授川瀨哲明等人組成的研究團隊日前進行研究，得知邊聽音樂或廣播邊念書或開車，有可能會影響效率。

日本朝日新聞報導，這篇研究論文已刊登在2021年12月的美國科學期刊PLOS ONE網路版。

研究團隊針對受試者分別給予兩耳不同聲音，來判斷是否會影響反應速度。

研究團隊讓受試者左耳聆聽測試音（應該聽的聲音）， 每次聽到測試音就要按下按鈕，同時讓受試者右耳聆聽爵士鋼琴音樂（應該忽略的聲音），然後利用腦磁波儀測量受試者腦波來調查反應。

當讓受試者右耳聆聽噪音狀態時，幾乎不影響受試者反應；不過，當右耳聆聽音樂時，與音樂音量大小無關，受試者反應能力明顯受到抑制，到按下按鈕的時間出現延遲。

因此，研究團隊認為，音樂影響是干擾受試者專注聆聽測試音的原因。

研究團隊表示，研究顯示在邊聽音樂邊進行需要專注力的駕車或念書等工作時，就算音量不大也可能會造成注意力下降，對工作效率帶來影響。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1110130

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