蘋果新廣告教使用者防止個資被竊 拒絕不透明產業追蹤

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影片來源：Apple

（中央社記者吳家豪台北19日電）蘋果公司（Apple）今天釋出隱私權新廣告，將在20多個國家和地區提供當地語言字幕，包括首度加入繁體中文字幕，藉此提醒個人資料常在使用者不知情的時候被蒐集或拍賣。

廣告內容敘述女主角艾兒（Elle）在老舊唱片行意外發現一場拍賣會，拍賣物品竟是自己的數位個人資料，包括電子郵件、定位資訊、藥局購買紀錄和轉帳資料等，隨後艾兒透過iPhone的App追蹤透明度功能，選擇不讓App追蹤自己在其他公司的App和網站上進行的活動，拿回個資主控權。

蘋果官網指出，過去10年，一個龐大且不透明的產業不斷在累積大量的個人資料。這個複雜生態系由網站、App、社群媒體、資料中介商和科技公司組成，在線上線下追蹤使用者以獲取個人資料。

蘋果表示，這些資料被拼湊組合在一起，被分享且被拍賣，餵養一個年收2270億美元（約新台幣6.76兆元）的產業。這些個人資料的採集，經常是在未經同意、人們不知道的日常中發生。

為了提高隱私權透明度，蘋果推出多項功能。例如iOS 15.2和iPadOS 15.2以上使用者只要開啟「App隱私權報告」功能，App的一舉一動全都一目瞭然；在「設定」中的這一區塊會顯示過去7天內使用者的位置、照片、相機、麥克風與聯絡人被存取的頻率，也會顯示App與其他網域通訊的次數。

值得注意的是，某些網站允許數百家不同的數據蒐集公司追蹤使用者的活動、建立描述檔，並在用戶瀏覽網頁時發送廣告。Safari瀏覽器的「智慧防追蹤」功能運用裝置上的機器學習技術，幫助用戶阻擋這些追蹤者。

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蘋果也提醒，廣告商還會根據裝置的特徵，例如瀏覽器設定、安裝的字體和外掛模組等，來建立用戶裝置的網上「指紋」進行追蹤。為防止這種情況，Safari內建指紋追蹤防範功能，只會向用戶瀏覽的網站分享簡化的系統資訊，使數據公司更難以識別用戶身分。

蘋果新廣告將播出的國家和地區包括美國、加拿大、墨西哥、智利、哥倫比亞、巴西、英國、德國、西班牙、法國、義大利、瑞士、土耳其、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、台灣、日本、韓國、新加坡、泰國、印度、澳洲。（編輯：楊凱翔）1110519