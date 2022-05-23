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群聯攜手超微、美光 打造PCIe Gen5生態系

2022/5/23 16:39
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（中央社記者張建中新竹23日電）記憶體控制晶片廠群聯今天宣布，與超微（AMD）及美光（Micron）策略合作，共同打造PCIe Gen5生態系。

群聯表示，隨著5G無線傳輸的普及，驅動了電腦、筆記型電腦、電競遊戲機、雲端伺服器及手機等儲存高速傳輸需求，並將資料傳輸速度提升至PCIe Gen5的層級。

因應5G無線技術衍生的高速傳輸及高速儲存需求，群聯與超微、美光共同打造PCIe Gen5生態系，並各自推出相對應的產品，包含超微的AM5平台、美光的DDR5與Replacement-Gate 3D NAND Flash，以及群聯的Gen5固態硬碟SSD控制晶片PS5026-E26。

美光指出，結合美光儲存型快閃記憶體（NAND Flash）、群聯的Gen5控制晶片與超微的AM5平台，將有助加速PCIe Gen5 SSD的世代升級轉換。

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超微表示，與美光和群聯合作，將利用超微的新插槽技術以增強和提升未來的遊戲和創作者體驗。群聯指出，旗下PS5026-E26控制晶片將使遊戲玩家能夠在最高水平上競爭，並幫助內容創作者最大限度地提高整體系統性能，進而提高生產力。

PCIe Gen5是高頻寬擴充匯流排PCIe繼PCIe Gen4之後的新一世代，單通道傳輸速度可達每秒32Gbps，是PCIe Gen4的2倍，並保有向下相容性。（編輯：張良知）1110523

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