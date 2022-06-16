黑死病源頭在中亞 科學家分析DNA解開675年謎團

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京16日綜合外電報導）科學家最近透過DNA分析，發現中世紀肆虐歐亞非大陸的黑死病（Black Death），源自今天的中亞吉爾吉斯。黑死病在14世紀中期傳到歐洲，7年間造成歐洲半數人口死亡。

法新社與美國有線電視新聞網（CNN）報導，歷史學家數世紀來對黑死病源頭爭論不休；但現在，靠著14世紀古墓地中的幾塊刻字墓碑，以及從墓地遺骸取得的基因資料，研究人員終於找出解開這個長年謎團的具體答案。

團隊成員、歷史學家斯拉溫（Philip Slavin）表示：「我們實際上平息了數百年來關於黑死病起源的爭議。」

黑死病是肆虐近500年、第二次鼠疫大流行的開端，據估計，在從1346至1353年的短短8年間，黑死病造成歐洲、中東和非洲多達60%人口死亡。

「一直為黑死病深深著迷的」蘇格蘭史特林大學（University of Stirling）副教授斯拉溫，在1890年1篇描述現在吉爾吉斯北部古代墓地的作品中，發現了有趣的線索。

那篇文章指出，1338至39年間這個墓地下葬數量激增，且有幾塊墓碑碑文刻著「死於瘟疫」。

斯拉溫告訴記者：「有1、2年死亡率過高，顯示那裡發生了一些不正常事情。」

「這不只是任何1年而已，1338年和1339年是黑死病發生前的7、8年。」

這是1個線索，但因為沒能確定下葬者的死因，就也只是1個線索而已。

因此，斯拉溫與古DNA專家合作，從埋在該墓地的其中7人的牙齒中抽取DNA。

德國圖賓根大學（University of Tuebingen）研究員、這份研究的作者斯比羅（Maria Spyrou）表示，由於牙齒含有許多血管，研究人員「有很大機會找到可能導致這些人死亡的血源性病原體」。

擷取和定序之後，再將這些DNA與數千個微生物基因組的資料庫進行比對。

斯比羅說：「我們取得的成果之一，就是鼠疫桿菌Yersinia pestis）。」她說，DNA還顯示「特徵性損傷模式」，顯示「我們正在處理的是這個古人死亡時攜帶的感染」。

黑死病的爆發，與囓齒動物身上跳蚤攜帶的鼠疫菌株突然發生分歧的「大霹靂」事件有關。科學家們認為這可能早在10世紀就已發生，但無法確定日期。

研究團隊費力地以樣本重建鼠疫桿菌基因組，並在上述遺傳分歧發生前就存在的墓地中，發現這種菌株。

團隊發現，現在生活在該地區的囓齒動物也攜帶同樣的古老菌株，因此認為所謂的「大霹靂」，必定是在黑死病發生前的一個很短時間內，出現在該地區的某個地方。

未參與該研究的紐西蘭奧塔戈大學（Otago University）副教授奈浦（Michael Knapp）表示，這份研究樣本量小，必定有其局限，「來自更多人、時間和地區的數據…會有助釐清這些數據的真正含義」。

但奈浦承認可能很難找到額外樣本，也稱許這項研究「非常有價值」。

澳洲昆士蘭理工大學（Queensland University of Technology）古遺傳學家瓦瑟夫（Sally Wasef）則說，這份研究為解開其他古代科學謎團提供了希望，「讓人知道強大的古代微生物DNA復原有助找出證據，解開長年的爭論」。

研究結果發表於昨天出刊的「自然」（Nature）雜誌。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110616