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LINE加密資產LINK上架MEXC交易所 提升流動性

2022/8/16 11:12
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（中央社記者吳家豪台北16日電）通訊軟體LINE旗下全球加密資產與區塊鏈業務子公司LINE Tech Plus今天宣布，LINE加密資產LINK即日起在數位資產與加密貨幣交易所MEXC Global上架，未來計劃在其他全球交易所上架，以提升LINK流動性。

LINE發布新聞稿說明，MEXC是一家採用高效能撮合引擎技術的交易所，每秒可以完成高達140萬筆交易，目前於全球70國提供超過1400種加密資產交易服務。

現在用戶可在MEXC以比特幣購買LINK，也可在BITFRONT、LINE BITMAX、Bithumb和MEXC平台上交易LINK。

LINE持續擴大區塊鏈生態圈與代幣經濟版圖，今年4月LINE在日本推出NFT（非同質化代幣）交易平台LINE NFT，由日本加密貨幣和區塊鏈子公司LINE Xenesis負責營運。

另外，LINE透過子公司LINE NEXT Inc.打造全球NFT生態圈，其全球NFT交易平台DOSI的前導版本已上線，並於近期開設DOSI Store，讓品牌和企業販售NFT商品。（編輯：張均懋）1110816

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