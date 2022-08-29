學者搭潛艇抵9801公尺深海底 創日本最深潛航紀錄
2022/8/29 23:55（8/30 09:30 更新）
日本研究團隊13日搭乘潛艇「限制因子號」，到達小笠原海溝水深9801公尺的海底，創日本人最深潛航紀錄。（圖取自名古屋大學網頁nagoya-u.ac.jp）
（中央社記者楊明珠東京29日專電）日本的名古屋大學、東京海洋大學等組成的研究團隊表示，名古屋大學教授道林克禎等人本月13日搭乘潛艇到達小笠原海溝水深9801公尺的海底，創日本人最深潛航紀錄。
日本放送協會（NHK）報導，研究團隊本月5日起使用美國民間企業的深海潛艇「限制因子號」（Limiting Factor），對日本周邊的海溝地質、地形等進行調查。
道林等人搭乘深海調查潛艇於本月13日上午成功的抵達小笠原海溝的最深處、水深9801公尺。
研究團隊原本以為小笠原海溝的最深處水深9780公尺，這次的調查得知最深處是更深21公尺處。研究團隊今後還要詳細分析岩石的影像紀錄等。
在此之前，日本人最深潛航紀錄是海洋物理學者佐佐木忠義1962年搭法國潛艇抵達千島堪察加（Kamchatka）海溝的水深9545公尺處。（編輯：林治平）1110829
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