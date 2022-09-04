印度測試充氣式空氣動力減速器 放眼火星任務

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（中央社記者林行健新德里4日專電）印度太空研究組織（ISRO）成功測試自行設計、研發的充氣式空氣動力減速器，運用多項新科技元素，放眼未來的火星及金星任務。

ISRO昨晚在推特（Twitter）發文，宣布成功在印度西南部頓巴赤道火箭發射站（TERLS），用探空火箭把包裹狀態下的充氣式空氣動力減速器（inflatable aerodynamic decelerator, IAD）送上84公里高空，脫離火箭後充氣撐開，帶著火箭酬載部分（payload part）降落回地球。

這是印度首枚以回收火箭箭體為目的所設計的充氣式空氣動力減速器，成功透過氣動阻力減緩酬載的速度，並依照預測的軌道降落。

此次測試所應用的新元素，包括每秒15幀影格率的微型影像傳送系統、微型軟體（miniature software）定義無線電遙測發送機、微電子聲學感應器，以及其他新技術。

印度太空研究組織主席索馬那（Sreedhara Somanath）透過新聞稿表示，這次測試有助提升印度回收火箭部件的成本效益，將來會運用在印度的火星及金星任務上。

根據印度太空研究組織的相關資料，這款充氣式空氣動力減速器的著陸質量為77公斤，長1.8公尺、直徑1.3公尺，擁有廣泛的太空應用潛力，諸如回收火箭部件、安放酬載至其他星體，以及建造太空站等。

此外，它是以克維拉纖維（Kevlar）製造、以聚氯平（polychloroprene）塗料包覆，如此便可折疊至15公升的體積放置於火箭頭，降落時也可以耐高溫。

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印度擁有不俗的火箭科技，早在1980年即已自製火箭，成功發射衛星。台灣專家認為，印度在太空發射載具、行星探索和軟體開發等方面具有豐富經驗，台灣則擁有先進的電子及精密機構設計製造能力，雙方可在這些強項上結合。

台灣近年來透過駐印度代表處科技組的撮合，積極與印度進行太空科技交流，包括相互派員出席太空博覽會或研討會、舉辦線上研討會等，最近也有工業技術研究院人員來印度考察。今年2月，國立中央大學參與開發的立方衛星INSPIRESat-1，即是透過印度太空研究組織送上太空。（編輯：郭中翰）1110904