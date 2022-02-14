共同成功開發衛星 台印度專家盼深化強項合作[影]

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由台灣、印度與美國多所高等學府共同研發的立方衛星INSPIRESat-1 14日在印度發射成功。（圖取自ISRO Official YouTube頻道網頁youtube.com）

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（中央社記者林行健新德里14日專電）由台灣、印度等多所高等學府共同研發的立方衛星INSPIRESat-1，今天在印度發射成功，此計畫的台灣及印度負責人盼望未來能繼續深化在太空科學領域的強項合作。

國立中央大學、美國科羅拉多大學波爾德分校（CU Boulder）及印度太空科學研究所（IIST）共同研發的INSPIRESat-1，清晨已由印度太空研究組織（ISRO）的載具聯同另兩枚衛星一起送上太空。

INSPIRESat-1的主要任務為地球電離層及太空氣象觀測，台灣計畫主持人為中央大學特聘教授張起維，印度則為IIST教授波里亞達士南（Priyadarshnam）。

張起維告訴中央社，中央大學透過INSPIRE聯盟得以與IIST及ISRO共同執行衛星任務開發與飛控，未來希望能繼續加深校際交流、簽署備忘錄，進行人員互訪、技術交換。

他指出，台灣擁有先進的電子及精密機構設計製造能力，印度則在太空發射載具及行星探索和軟體開發具有豐富經驗，雙方可在這些產學強項結合。

波里亞達士南則表示，IIST的衛星設計、開發能力佳，這次負責電腦、電力、遙測及通訊等次系統；而台灣的強項是太空科學團隊和電子製造產業，可在快速成形和飛行模型實現等領域扮演重要角色。

波里亞達士南認為，台灣和印度未來可結合彼此強項，透過學生衛星及示範科技，在遙感探測和太空科學等方面加強合作，並建議雙方應進行經常性的師生交換。

INSPIRESat-1是「國際研究與教學人造衛星計畫」（INSPIRE）學術聯盟的研發成果。中央大學、CU Boulder和IIST於2016年共同成立這個聯盟，集結資源及技術執行衛星任務，並為學生提供實作機會。聯盟會員至今已增至12間學術組織。

張起維說，透過INSPIRE聯盟，中央大學得以貢獻多年的衛星酬載開發及太空科學研究經驗，同時從有經驗的學校習得衛星設計、整測與操作技術。

他補充，中央大學教授趙吉光所開發的微型電離層探測儀，也透過聯盟取得3次國際合作飛行機會，包括這次的INSPIRESat-1、INSPIRESat-4及另一個剛啟動尚未命名的任務。（編輯：韋樞）1110214