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台美印太空科學合作新突破 跨國開發衛星升空

2022/2/14 12:39（2/14 12:57 更新）
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台美印太空科學跨國合作開發的INSPIRESat-1立方衛星14日上午升空。（圖取自印度太空研究組織網頁isro.gov.in）
台美印太空科學跨國合作開發的INSPIRESat-1立方衛星14日上午升空。（圖取自印度太空研究組織網頁isro.gov.in）
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（中央社記者潘姿羽台北14日電）台美印三國太空科學跨國合作開發的INSPIRESat-1立方衛星今早升空，這不只是台灣太空學界在國際合作上一大突破，也向國際展現出台灣太空科學基礎研究與應用的實力。

INSPIRESat-1立方衛星台灣時間今天上午8時29分（印度時間5時59分）在印度斯利哈里柯塔（Sriharikota）的達萬太空中心（Satish Dhawan Space Centre）順利發射升空，已於台灣時間9時30分通過美國上空時收到訊號，預計今天傍晚5時左右經過台灣上空。

INSPIRESat-1人造衛星歷經4年跨國多方學術單位合作進行開發與整測，終在今天順利升空。科技部發布新聞稿指出，台灣方面是由科技部「年輕學者養成方案」及教育部「高教深耕計畫」共同支持國立中央大學教授張起維參與此項跨國學界合作；INSPIRESat-1衛星同時搭載國立中央大學和美國國家航空暨太空總署（NASA）補助的酬載，也是台灣學研界首次與印度太空研究組織（ISRO）合作。

此衛星今年春節期間遞交給印度太空研究組織（ISRO），2月7日裝上ISRO的極軌衛星運載火箭（PSLV），今天早上從印度發射到525公里高度的低地球軌道，以執行科學探測任務。

影片來源：ISRO Official

科技部表示，衛星發射後，將由印度太空科學與科技學院（IIST） 進行主要飛控，並由美國科羅拉多大學波德分校（CU Boulder） 及國立中央大學輔助，產出的科學資料將會發放給參與學校以供分析。

INSPIRESat-1衛星上有兩個科學酬載，其中一個是國立中央大學研發提供的微型電離層探測儀（CIP），另一個是由美國太空總署（NASA）所補助開發的雙孔X光太陽頻譜儀（DAXSS）。

CIP所提供的電離層觀測可以了解高層大氣變化及對無線通訊的影響，而DAXSS則可協助更了解太陽的日冕變化，兩者結合在一起能讓INSPIRESat-1成為一個太空天氣觀測站。

科技部表示，政府鼓勵學研界參與跨國科研合作，拓展國際結盟，加乘研發能量，對國際科研有更多貢獻，也提升台灣科研的影響力；太空科技是展現國家科研實力的重要指標，面對前瞻科技的發展及世界各國在太空產業的布局，台灣已長期投入太空科技研發與人才培育，去年更進一步通過太空發展法，結合產官學能量完整布局太空發展的藍圖，挑戰國際尖端太空任務，希望台灣能夠成為太空發展的關鍵要角。（編輯：郭無患）1110214

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