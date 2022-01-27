成大開發IRIS-A立方衛星 上太空執行任務

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（中央社記者張榮祥台南27日電）成功大學電機工程學系團隊成功開發IRIS-A立方衛星，1月13日在美國佛羅里達州藉由獵鷹9號運載火箭發射至太空佈放在500多公里高度軌道，將持續進入任務操作與實驗階段。

成功大學今天發布新聞稿指出，IRIS-A是由成大電機工程學系教授莊智清帶領跨國學生團隊自行設計開發的2公斤級立方衛星，長、寬、高分別為10公分、10公分、20公分，是成大繼2017年成功發射鳳凰（PHOENIX）立方衛星後，另一項航太科技的重大創舉。

莊智清指出，鳳凰立方衛星2017年升空後成功運行2年，2019年卸任；成大團隊在科技部資助下執行「智能遙測聯網立方衛星關鍵技術發展整合與飛試」計畫，開發IRIS系列立方衛星。

IRIS全名為Intelligent Remote sensing and Internet Satellite，兼具智能遙測與物聯網功能。第1枚立方衛星IRIS-A成功發射與通聯，顯示整體衛星系統與各功能模組技術成熟程度達相當高等級。

IRIS-A立方衛星在正常運作情況下，預估運行期程約6年至7年，任務目標是在太空中展示物聯網（IoT）通信技術，目前已可取得立方衛星的追蹤資料、衛星定位資訊及各部件狀態數據。

莊智清表示，立方衛星輕薄短小、發展期程短且機動性較強，有助於衛星通信發展，未來在偏鄉、海面的救援服務，人員或物件追蹤等，適合應用衛星達到無遠弗屆、無縫接軌的通信。

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IRIS-A立方衛星採用太陽同步軌道，到達台灣上空時間雖不固定但可預期，每天通過地面追蹤站上空約4次左右。成大地面追蹤站位在台南市歸仁校區。另外，成大團隊將持續執行IRIS-B及IRIS-C立方衛星計畫，預定2023年發射升空執行任務。

IRIS-B任務目標是演示在軌智能遙測數據處理，透過在衛星上執行人工智慧與影像辨識技術，有效鎖定感興趣區域（ROI）增加任務靈活性；IRIS-C將著重在驗證關鍵元件在太空環境的真實性能。（編輯：郭諭儒）1110127