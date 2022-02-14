台灣參與開發立方衛星 印度發射成功[影]

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由台灣、印度和美國合作研發的立方衛星INSPIRESat-1 14日清晨在印度發射成功。（圖取自ISRO Official YouTube頻道網頁youtube.com）

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（中央社記者林行健新德里14日專電）由台灣、印度和美國三方高等學府合作研發的立方衛星INSPIRESat-1，今天清晨在印度發射成功，進入525公里高空的低地球軌道執行科學探測任務。

INSPIRESat-1衛星是由國立中央大學、美國科羅拉多大學波爾德分校（CU Boulder）及印度太空科學研究所（IIST）合力開發，重量約8.6公斤，主要任務為地球電離層及太空氣象觀測。

根據印度太空研究組織（ISRO）官方YouTube頻道的直播，INSPIRESat-1已於清晨5時59分（台灣時間8時29分）由載具PSLV-C52號從印度達萬太空中心（Satish Dhawan Space Centre）送上太空，發射後約19分鐘連同另兩顆衛星一起進入預定軌道。

INSPIRESat-1是「國際研究與教學人造衛星計畫」（INSPIRE）的研究成果。

影片來源：ISRO Official

圖為極軌衛星發射載具PSLV-C52。（圖取自印度太空研究組織網頁isro.gov.in）

中央大學、科大波爾德分校和印度太空研所2016年成立INSPIRE學術聯盟。隔年，三校的專家帶領學生展開衛星設計工作；台灣計畫主持人為中央大學特聘教授張起維，部分經費由科技部、教育部贊助。

張起維向中央社介紹，INSPIRESat-1載有中央大學提供的微型電離層探測儀，以及由美國太空總署（NASA）補助開發的雙孔X光太陽頻譜儀。

微型電離層探測儀主要用於了解高層大氣變化對無線通訊的影響，而雙孔X光太陽頻譜儀則是研究太陽閃焰如何影響地球的高層大氣，兩者結合可讓 INSPIRESat-1 成為一個太空天氣觀測站。

張起維說，INSPIRESat-1的設計壽命為1年，科學任務6個月，部分次系統及地面裝備是由中央大學學生自己設計、製造，未來可繼續精進應用在其他任務上面。

中央大學稍早前在一份新聞稿中說，這是台灣學術組織首次與NASA補助的酬載同台，也是台灣第一次正式與ISRO及IIST合作。

INSPIRE聯盟現已擴大到12所學術組織，有7個衛星任務在聯盟旗下執行，包括飛鼠號（INSPIRESat-2）及開發中的鯨鯊號（SCION-X / INSPIRESat-6）。

駐印度代表處科技組長王金燦表示，INSPIRE聯盟可持續創造交流合作並培養人才，科技組將協同台灣太空中心（NSPO）持續支持大學交流，促成台印度以太空新創及新興低軌衛星通訊服務為目標的合作。（編輯：韋樞）1110214