NASA最強登月火箭燃料外洩 第二次試射被迫中止

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（中央社卡納維爾角3日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署（NASA）原訂8月29日試射次世代巨型登月火箭，後因技術問題宣布延至9月3日。今天NASA團隊又因發生液態氫燃料外洩，第二度決定中止試射。

路透社報導，這項無人飛行測試任務名為「阿提米絲1號」（Artemis-1）。根據原定計畫，32層樓高的「太空發射系統」（Space Launch System, SLS）火箭將於3日下午從佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）的甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）發射升空，送獵戶座太空船（Orion）進行一場無人的6週繞月飛行測試。

NASA團隊今天多次嘗試修復火箭的超冷液態氫燃料外洩問題，最終仍決定中止試射。

難以修復的洩漏問題導致任務管理人員沒有充足時間，完成發射前的準備工作。

火箭原定今天下午2時17分發射，若有必要，最長可延後2小時升空。發射計畫總監布萊克維爾-湯普森（Charlie Blackwell-Thompson）在預定發射時間前約3小時正式決定取消試射。

目前尚不清楚下次試射的預定時間，但NASA最快可能於5日或6日第三度嘗試試射。

NASANASA署長尼爾森（Bill Nelson）表示，任務管理人員將於今晚召開會議，以確定下次試射窗口。另外，火箭也可能被送回組裝工廠，以進一步檢查並修復問題。

尼爾森受訪時表示，如果火箭被送回組裝廠，下次試射時間就可能被推遲至10月。

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在8月29日的首次試射中，約98公尺長的太空發射系統火箭原訂美東時間上午8時33分升空，但因4具引擎的其中1具疑似發生過熱問題，火箭於倒數計時階段取消發射。

「阿提米絲1號」是以希臘神話中太陽神阿波羅（Apollo）的孿生姐姐命名，這也是50年前阿波羅17號（Apollo 17）太空人上次踏上月球以來，最新的探月任務。NASA希望藉由阿提米絲這項新的旗艦計畫來測試新科技，目標是有朝一日把人類送上火星。（譯者：施施）1110904